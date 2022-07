Specjalna edycja 500C od Irmscher. Będziecie w nim żeglować, jeśli uda się go kupić

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Fiat 500 od dawna uznawany jest za jeden z ładniejszych samochodów na rynku. I pomimo wielu lat na rynku nie traci na atrakcyjności. Już niejedna firma zajęła się przerabianiem tego modelu. Teraz wziął się za nią Irmscher, który wziął na warsztat wersję kabrio. Będzie to wersja limitowana do 200 sztuk.

Zobacz wideo Fiat 500. Czy miejski elektryk zrewolucjonizuje polskie drogi?

Pierwszy egzemplarz specjalnego Fiata 500C został ukończony w zakładzie produkcyjnym Irmscher dla Autohaus König Group w Remshalden. Najbardziej uderzającą modyfikacją są 17-calowe koła Turbo Star z 10 szprychami w dwukolorowym wykończeniu.

Beżowe akcenty widoczne na felgach pasują do wykończenia grilla oraz bocznych grafik z napisem Irmscher. W tym samym kolorze jest płócienny, otwierany dach. Wszystko to znakomicie kontrastuje z granatowym lakierem nadwozia i przyciemnianymi tylnymi szybami. Tuner powiedział, że wszystkie z 200 sztuk Fiata 500C „Sail by Irmscher" będą dostępne w tej konfiguracji.

Wersja od tunera przypominają fabryczne modyfikacje Riva i Yachting 500. Niektóre egzemplarze otrzymają nawet deskę rozdzielczą stylizowaną na drewno. Inne modyfikacje wnętrza, które znajdą się w każdej sztuce tego modelu to: dodanie centralnego podłokietnika, nowe dywaniki podłogowe, nowe zagłówki obite skórą z wytłoczonym napisem „Sail Edition" oraz tabliczkę z numerami, która zawsze będzie przypominać o ograniczonym charakterze tego pakietu tuningowego.

Tom Hanks znowu sprzedaje Fiata. Nowy właściciel może mieć problem

Model bazuje na flagowym wykończeniu DolceVita, które zawiera wszystkie elementy wyposażenia. Pod maską kryje się łagodny hybrydowy 3-cylindrowy silnik FireFly o pojemności 1 litra, który został wprowadzony w 2020 roku i jest obecnie jedyną opcją układu napędowego w Europie. Silnik wytwarza 70 KM mocy i 92 Nm momentu obrotowego, co nie wydaje się dużo, nawet jak na pojazd miejski.

Niestety nie podano ceny specjalnej edycji 500C Sail by Irmscher.