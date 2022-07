Szeryf lewego pasa chciał ukarać innego kierowcę. Internauci: "Samozaoranie"

Na kanale "Stop Cham" pojawił się kolejny film z polskich dróg. Całą sytuację zarejestrowano na autostradzie A4 pomiędzy Rudą Śląską a Chorzowem. Autor filmu postanowił poskarżyć się internetowej publiczności na zachowanie kierowcy Forda Mondeo, który za wszelką cenę chciał go wyprzedzić.

Kierowca uzbrojony w przednią i tylną kamerę zarejestrował materiał, a następnie zmontował go i na koniec dodał sugestywne podpisy. Na początku filmu bohater nagrania jedzie lewym pasem w stronę Katowic, a tymczasem w kadrze pojawia się biały Ford Mondeo.

Poganiacz przykleja się do mnie na mniej więcej długość samochodu

- poinformował autor filmu. Na nagraniu widać, że kierowca białego Forda wyraźnie zwalnia, a następnie daje znaki światłami, żeby autor zjechał na prawy pas. Bohater filmu początkowo nie reaguje, mimo że środkowy pas jest wolny. Dopiero po kilku kilometrach decyduje się na zmianę pasa i przestaje blokować Forda.

Po chwili ma jeszcze pretensje do kierowcy białego Mondeo o to, że przy wyprzedzaniu kilka razy zwolnił. Nie zauważył jednak, że nastąpiło to w miejscu, gdzie zaczynało obowiązywać ograniczenie prędkości do 120 km/h oraz przed wolniej jadącym motocyklistą.

Zamiast słów wsparcia dla autora filmu, pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy krytykujących zachowanie kierowcy. Internauci wytykają autorowi, że poucza innych kierowców, a sam zarejestrował swoje wykroczenia drogowe.

Idealne zaoranie samego siebie. Nagrywający chciał pokazać jak to nagrywany źle jedzie a sam się upokorzył brakiem znajomości przepisów, wyobraźni i umiejętności. Dawno nie widziałem takiego samozaorania :)

>>Musiałem uciekać na lewy pas by uniknąć zderzenia<<. Autorowi nawet do głowy nie przyszło skorzystanie z prawego pasa! Podjedź za zachodnią granicę i naucz się jeździć, młocie.

Widać, że lubisz sobie pojeździć lewym pasem i poczuć ten dreszczyk emocji

"I jeszcze raz by się chciało ,ale trzeba w końcu zjechać na swoją wieś" .....sam się podsumowałeś???? bije po oczach z tego nagrania twoja złośliwość, pojadę tak długo lewym pasem aż coś nagram

Jak jeden tak i drugi zasługuje na miano szeryfa ?? dalej chłopie jeździj lewy to napewno nie spotkasz więcej hamulcowych na swojej drodze ?? do prawa jazdy potrzeba jeszcze mieć oleju w głowie i ogólnego szacunku na drodze !!!