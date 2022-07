Czekasz na auto Toyoty? Wynajmij Corolle w KINTO ONE

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota Corolla to najpopularniejszy model tego producenta i jeden z lepiej sprzedających się modeli na rynku. Właśnie trafiła do systemu najmu KINTO ONE.

Japoński producent przygotował specjalną ofertę skierowaną do klientów, którzy mają przed sobą długi okres oczekiwania na zamówione auto. Najem KINTO ONE daje możliwość wynajmu samochodu od ręki bez opłaty wstępnej i w niskich ratach. Można z niej skorzystać na okres 12 lub 18 miesięcy z maksymalnym limitem przebiegu do 30.000 km. Oferta jest skierowana do osób prywatnych i firm czekających na samochód dowolnej marki.

Najem KINTO ONE to specjalnie produkt, w którym pojawiają się niskie raty. Jest to efekt spłacania jedynie utraty wartości samochodu w czasie trwania umowy. W przeciwieństwie do Leasingu KINTO ONE, w Najmie KINTO ONE nie ma możliwości wykupu pojazdu po zakończeniu kontraktu.

A o jaką Corolle chodzi w tym systemie? Oferowana w programie Najem KINTO ONE Corolla Sedan to auto z silnikiem benzynowym 1,5 l i z wyposażeniem Comfort. Wersja ta zawiera pełny pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense 2.0 z inteligentnym tempomatem adaptacyjnym, dwustrefową klimatyzację automatyczną, system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym, 8-calowym ekranem dotykowym, Apple CarPlay i Android Auto, usługi łączności Toyota Connected Car i 16-calowe felgi aluminiowe.

Corollę Comfort można wynająć w programie od 1200 zł netto miesięcznie przy umowie na 12 miesięcy i 20.000 km przebiegu. Oferta jest dostępna czasowo do wyczerpania puli samochodów.

Powodem wprowadzenia takiej oferty jest zaburzony łańcuch dostaw i problemy spowodowane pandemią oraz wojną w Ukrainie. Czas oczekiwania na samochody bardzo się wydłużył.

Z całą pewnością z Najmu KINTO ONE mogą skorzystać klienci, którzy potrzebują samochód na tu i teraz.