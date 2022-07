Rząd chce wprowadzić nowy rodzaj benzyny

Nowy rodzaj paliwa to nie odległe plany, ale realny cel rządu, który ma być zrealizowany w ciągu półtora roku. Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wprowadzenie benzyny o oznaczeniu E10 jest głównie pokłosiem sankcji, jakie UE nałożyła na Rosyjską ropę i próbą uniezależnienia się od dostaw tego surowca z kraju agresora.

W tej trudnej sytuacji, zwłaszcza dla sektora transportu wartościowe są wszelkie sposoby, których wdrożenie może ograniczać fluktuacje cen paliw dla transportu oraz potrzebę ich importu - podkreślono.

Rozwiązaniem proponowanym w tym zakresie jest wdrożenie benzyny silnikowej typu E10, tj. o podwyższonym udziale biokomponentów - poinformowano.

Według informacji zawartych w rządowym wykazie benzyna E10 ma zawierać znacznie więcej biokomponentów niż aktualnie sprzedawane paliwa. Nowe paliwo ma pojawić się na stacjach już w 2024 roku.

Większy udział biopaliw oznacza wyższą cenę

To jednak nie jest rozwiązanie chwilowe. Według unijnej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 2018/2001 (tzw. RED II) udział biopaliw w transporcie ma wzrosnąć do 2030 r. do 14 proc., przy czym maksymalnie 7 proc. będą stanowić biopaliwa pierwszej generacji, czyli bioetanol i biodiesel, do których produkcji stosuje się biokomponenty z surowców rolnych. Resztę mają stanowić biopaliwa drugiej generacji, czyli paliwa domieszką komponentów produkowanych z surowców niejadalnych.

Co to oznacza dla kierowców? Według Krzysztofa Romaniuka, dyrektora Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wzrost udziału biokomponentów produkowanych z surowców spożywczych, czyli bioetanolu, estrów metylowych będą oznaczać wzrost cen paliw na stacjach. Obawy te nie są bezpodstawne, ponieważ już teraz ceny biokomponentów przekraczają znacznie ceny paliw produkowanych z ropy naftowej.

Niestety, w związku z aktualną sytuacją na świecie i niedoborami żywności, różnica ta rośnie. Zdaniem Krzysztofa Romaniuka w niedługiej perspektywie musi się to odbić na cenach producentów paliw, a następnie na kierowcach. Co gorsza, dziś też jeszcze nie wiadomo, jak ostatecznie wpłynie na rynek biopaliw wojna w Ukrainie, której przebieg jest dziś nie do przewidzenia.

Źródło: RCL, PAP