Za znakiem D-40 panują specjalne zasady parkowania. Możesz błyskawicznie dostać mandat

Znak D-40 to kwadratowa tablica, na której pojawia się symbol pieszego, domu i pojazdu. Co oznacza? Że kierujący wjechał właśnie do strefy zamieszkania. Jej status mogą otrzymać drogi osiedlowe lub np. miejsca z bezpośrednią bliskością szkół czy przedszkoli. Co ważne, mówimy o strefie. To oznacza, że odwoła ją nie najbliższe skrzyżowanie, a znak D-41 "Koniec strefy zamieszkania".

Gdzie można parkować w strefie zamieszkania?

Strefa zamieszkania nakłada szereg wymogów na kierowców. A jeden z podstawowych zmienia zasady parkowania. Za znakiem D-40 parkowanie jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. To oznacza, że konieczne jest pojawienie się znaku D-18 "Parking" wraz z tabliczką wskazującą sposób zatrzymania pojazdu. Bez takiego oznaczenia auta zaparkować nie można. Kierujący nie może go zatrzymać np. przy krawężniku czy na chodniku. Taki czyn staje się bowiem wykroczeniem.

Niewyznaczone miejsce a parkowanie w strefie zamieszkania

Zaparkowanie w miejscu niewyznaczonym w strefie zamieszkania oznacza 100 zł mandatu i 1 punkt karny. Taką karę wystawić może zarówno patrol policji, jak i straży miejskiej czy gminnej. Na tym jednak nie koniec, bo funkcjonariusze mogą uznać że pojazd tamuje ruch lub zagraża jego bezpieczeństwu. W takim przypadku mają możliwość zlecenia jego odholowania na parking depozytowy. Samo holowanie kosztuje 542 zł, a przechowywanie na parkingu 46 zł za dobę.

Strefa zamieszkania. O czym jeszcze pamiętać?

Na koniec jeszcze pewne uzupełnienie. Kierujący powinien pamiętać o tym, że znak D-40 "Strefa zamieszkania" wprowadza nie tylko zmienione zasady dotyczące parkowania. Odnosi się też do innych kwestii.