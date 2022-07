Ranking kradzieży aut w 2022 r. Złodzieje doceniają marki japońskie i koreańskie

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar zaprezentował najnowszy raport dotyczący kradzieży samochodów zarejestrowanych w Warszawie. Najnowsze dane dotyczą pierwszego półrocza 2022 roku i obejmują samochody osobowe i dostawcze o DMC do 3,5 tony.

REKLAMA

Więcej informacji na temat kradzieży samochodów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Liczba kradzieży samochodów w stolicy w porównaniu z poprzednim rokiem spadła aż o 23,5 proc. W pierwszym półroczu tego roku wyrejestrowano z tego powodu 754 samochody. W skali całego kraju kradzież również się zmniejszyła, ale tylko o 17,1 proc. W sumie przez pierwsze sześć miesięcy tego roku skradziono nad Wisłą 3 074 samochody.

Te samochody kradną na potęgę. Mamy najnowszą listę marek i modeli

Najwięcej powodów do obaw mają mieszkańcy Warszawy – co czwarty kradziony w Polsce samochód miał warszawskie tablice rejestracyjne. Nie jest to jednoznaczne, że do samej kradzieży dochodziło na terenie Miasta Stołecznego.

Zobacz wideo

IBRM Samar zwraca uwagę, że statystyki oparte na podstawie liczby wyrejestrowanych samochodów mogą być niedokładne z powodu rejestracji aut na firmy leasingowe i CFM – to blisko 60 proc. skradzionych pojazdów.

Gust złodziei nie zmienił się przez ostatnie lata. Nadal najpopularniejsze są marki azjatyckie pochodzące z Japonii i Korei Południowej. Pierwsze miejsce zajmuje Toyota – skradziono 190 sztuk samochodów tej marki. Na kolejnych miejscach znajdziemy takie marki jak Hyundai (99 szt.), Lexus (51 szt.), Kia (40 szt.) oraz Fiat (34 szt.)

Ranking o modelach otwiera Toyota RAV4 z liczbą 52 skradzionych sztuk. Tuż za nią uplasowała się Toyota Corolla z liczbą 51 sztuk. Na dalszych miejscach jest Tucson (47 szt.), Outlander (26 szt.) oraz Toyota Yaris (25 szt.).

Złodzieje koncentrują się na kradzieży stosunkowo młodych samochodów – średnia wieku nie przekracza 5,5 lat. Spośród całego zbioru skradzionych samochodów najpopularniejszym rocznikiem jest 2019 – 145 sztuk.