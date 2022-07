W erze SUV-ów i crossoverów jest jeszcze miejsce na sedana. Oto Toyota Crown

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Sedany są w odwrocie. Tak mogłoby się wydawać, ale jest pewna firma, która wprowadziła w Stanach Zjednoczonych nową generację tego typu pojazdu. Jet to Toyota, a samochód, o którym mowa to Crown.

Model Crown był pierwszym japońskim samochodem, który zadebiutował w USA, ale sprzedaż została przerwana w 1972 r. po 14 latach obecności. Jednak poza granicami USA Crown rozwijał się w dalszym ciągu, a teraz powraca do kraju, z którego odszedł dawno temu.

Nie jest to jednak klasyczny sedan. Japoński producent postanowił trochę upodobnić go do crossovera. Model ma przednią maskę inspirowaną bZ4X ze smukłymi reflektorami i dużym grillem, który jest w dużej mierze zabudowany. Idąc dalej, możemy zobaczyć plastikowe nadwozie, ostrą linię przedniej szyby i 19- lub 21-calowe koła.

Samochód ma również mocno opadająca linię dachu i dyskretny tylny spojler. Dopełnieniem jest pasek świetlny, który się rozciąga po prawie całej szerokości tyłu i opływowy tylny zderzak bez wycięć wydechowych.

Projekt może dla niektórych być kontrowersyjny, co pogłębi jeszcze odmiana Platinum z dwukolorowym nadwoziem. Czarny kolor kontrastuje z kolorami Oxygen White, Heavy Metal, Supersonic Red lub Bronze Age.

Wymiary modelu Crown to 4928 mm długości, 1839 mm szerokości i 1539 mm wysokości z rozstawem osi sięgającym 2850 mm. Oznacza to, że model jest o 48 mm krótszy, 10 mm węższy i 104 mm wyższy niż Avalon z rozstawem osi mniejszym o 20 mm.

O ile z zewnątrz Crown może podzielić sympatyków marki, o tyle wnętrze jest już bardziej tradycyjne. Znaleźć tam można 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników i 12,3-calowy system multimedialny Toyota Audio Multimedia. Ten ostatni oferuje nawigację opartą na chmurze, aktualizacje bezprzewodowe i inteligentnego asystenta, który reaguje na słowo budzące „Hej, Toyota".

Mówiąc o wyposażeniu, podstawowy model Crown XLE jest wyposażony w podgrzewane przednie fotele z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach oraz tapicerkę z tkaniny i materiału Softex. Dołącza do nich dwustrefowa klimatyzacja, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów i sześciogłośnikowy system audio.

Wyżej jest Crown Limited. Tutaj na wyposażeniu znalazły się podgrzewane i wentylowane skórzane fotele przednie oraz podgrzewane tylne siedzenia. Inne zalety to wycieraczki z czujnikiem deszczu, stały panoramiczny szklany dach oraz 11-głośnikowy system audio JBL klasy premium.

Na szczycie gamy znajduje się wariant Platinum, który jest wyposażony w adaptacyjne, zmienne zawieszenie i wyjątkowe 21-calowe koła z czarnymi akcentami. Dołącza do nich system Advanced Park, który umożliwia „parkowanie równoległe bez użycia rąk lub prostopadłe do tyłu/do przodu".

Pod maską znajduje się czterocylindrowy silnik o pojemności 2,5 L oraz dwa silniki elektryczne. Do tego bezstopniowa skrzynie biegów i nowo opracowany dwubiegunowy akumulator niklowo-wodorkowy.

Aktualizacja do Crown Platinum nagrodzi kupujących całkowicie nowym układem napędowym Hybrid Max. Jest on wyposażony w czterocylindrowy silnik o pojemności 2,4 litra z turbodoładowaniem, przedni silnik elektryczny, który pomaga zmaksymalizować wytwarzanie momentu obrotowego, oraz sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów z nowym hydraulicznym wielotarczowym sprzęgłem do rozruchu na mokro. Taka konfiguracja daje samochodowi łączną moc około 345 KM.

Wszystkie wersje wyposażenia mają napęd na cztery koła na żądanie, który obejmuje silnik elektryczny zamontowany z tyłu. Odmiana Platinum ma system E-Four Advanced AWD, który może przesyłać do 80 proc. mocy samochodu na tylne koła.

Warianty XLE i Limited mają tryby jazdy Eco, Normal i Sport, podczas gdy Platinum idzie o krok dalej z opcjami Custom, Comfort i Sport+. Pierwsze dwa są oczywiste, ale Sport+ opiera się na ulepszonej reakcji przepustnicy standardowego trybu Sport.

Co się tyczy konstrukcji, to Crown wykorzystuje platformę TNGA-K, która współdzielona jest z Camry czy RAV4. Z przodu zastosowano kolumny MacPhersona, a z tyłu nowo opracowane wielowahaczowe zawieszenie.

Toyota Crown zadebiutuje w USA w tym roku. Ceny zostaną podane bliżej premiery w salonach.