Sejm przyjął reformę prawa karnego. Konfiskata samochodu za jazdę alkoholu

Za przyjęciem ustawy głosowało 229 posłów, 173 było przeciwnych, a 39 wstrzymało się od głosu. Reforma Kodeksu karnego przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrza wiele kar za najcięższe przestępstwa i wprowadza konfiskatę aut pijanym kierowcom.

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi straci samochód niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Policja najpierw zajmie tymczasowo jego samochód na okres do siedmiu dni, a następnie prokurator będzie musiał orzec zabezpieczenie tego mienia. W następnym kroku sąd będzie obligatoryjnie orzekał przepadek pojazdu.

Sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku w szczególnych okolicznościach pod warunkiem, że nie doszło do wypadku. W przypadku recydywistów przepadek będzie orzekany już od 0,5 promila. Jeżeli samochód nie będzie wyłączną własnością kierowcy, sąd będzie mógł orzekać przepadek równowartości pojazdu sprzed wypadku.

Konfiskata auta u pijanych kierowców. Co ze "służbówkami"?

Wyższe kary dla sprawcy ciężkiego wypadku

Obecnie za spowodowanie ciężkiego wypadku w stanie nietrzeźwości grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Nowe przepisy podwyższają widełki – minimalna kara to 3 lata, a spowodowanie śmierci to co najmniej 5 lat więzienia.

Sąd będzie mógł orzec wyższą maksymalną karę za spowodowanie ciężkiego wypadku. Nowe przepisy podnoszą granicę z 12 do 16 lat pozbawienia wolności.