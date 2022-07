Nowy pomysł na korki: 60 km/h na autostradach, zakaz wyprzedzania dla ciężarówek oraz nocne transporty

Polski zakaz jazdy dla ciężarówek podczas weekendów wydaje się wręcz śmiesznym ograniczeniem, przy tym, co zaproponowali Szwajcarzy. Rząd tego kraju chce wprowadzić aż trzy ograniczenia, głównie dla aut ciężarowych. Najistotniejszym z nich jest radykalne ograniczenie prędkości do 60 km/h i to dla pojazdów wszystkich kategorii, w tym także aut osobowych!

Co prawda ograniczenie miałoby obowiązywać na najbardziej zatłoczonych i niebezpiecznych odcinkach dróg oraz wyłącznie w godzinach szczytu, ale i tak pomysł wydaje się dość mocno kontrowersyjny. Jednak zdaniem szwajcarskich ekspertów wbrew pozorom mogłoby to rozładować nieco ruch i go upłynnić.

Poprawić sytuację ma także zmniejszenie liczby ciężarówek w ciągu dnia. Szwajcarzy po pierwsze chcą znieść, obowiązujący od wielu lat, zakaz jazdy dla ciężarówek nocą – między godziną 22 a 5 rano. Po drugie, rząd chce nakłaniać przewoźników to wykonywania przejazdów właśnie w godzinach nocnych. Jak to chce zrobić? Tego jeszcze nie wiadomo.

Ostatnim pomysłem jest ogólnokrajowy zakaz wyprzedzania dla aut ciężarowych, który miałby dotyczyć wszystkich kategorii dróg. W tej kwestii Szwajcaria nie jest jednak prekursorem – podobne przepisy wprowadziła niedawno Słowenia.

Czy to dobry pomysł? Czy podobnym śladem pójdą inne kraje Europy? Z pewnością inni będą się uważnie przyglądać szwajcarskiemu eksperymentowi, o ile wejdzie w życie w zapowiadanej formie. Trzeba jednak pamiętać, że tak radykalne zmiany mogą wywołać niechciane skutki. Przed nimi ostrzega już m.in. szwajcarskie stowarzyszenie przewoźników Astag. Według niego nowe ograniczenia na autostradach skłonią kierowców do masowego korzystania z dróg alternatywnych, prowadzących trasami niższej kategorii.

Źródło: 40ton.net