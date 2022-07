Toyota hybrydami stoi. 67 proc. sprzedawanych samochodów to właśnie z takim napędem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Japoński producent dopiął swego w Polsce i jak się mówi „Toyota" to myśli się hybryda. Nic więc dziwnego, że w pierwszym półroczu to właśnie hybrydy dominowały w zamówieniach.

Od stycznia do czerwca 2022 roku Toyota dostarczyła klientom 27.444 samochody hybrydowe. W tym okresie hybrydy stanowiły 67 proc. całkowitej sprzedaży marki. Dla porównania, w całym 2021 roku napędy hybrydowe odpowiadały za 57 proc. sprzedaży Toyoty.

A jaki jest ich najpopularniejszy model hybrydowy? Jest to Corolla Hybrid. Pozycję tę zajmuje od początku swojej obecności na rynku, czyli od 2019 roku. W pierwszym półroczu 2022 roku klienci kupili 8073 hybrydowe Corolle. Kompaktowa Toyota ma w swojej gamie obok silników benzynowych dwa układy hybrydowe, które odpowiadają za 73 proc. sprzedaży modelu.

Na drugim miejscu uplasował się model C-HR. Jest on dostępny wyłącznie z dwoma zelektryfikowanymi napędami do wyboru. Kompaktowy crossover trafił do kierowców w liczbie 6160.

Podium zamyka RAV4. Od stycznia do czerwca salony opuściło 5171 RAV4 Hybrid. Model ten dostępny jest z napędem Hybrid Synergy Drive 2,5 l, który sprzedawany jest jako FWD lub AWD-i. 85 proc. tego modelu wyjechało z salonów jako hybyrydy.

Yaris Hybrid osiągnął w pierwszym półroczu sprzedaż na poziomie 2911 aut (47 proc. udziału w całkowitej sprzedaży Yarisa), a Yaris Cross Hybrid sprzedał się w 2802 egzemplarzach (82 proc. udziału). Klienci Toyoty kupili też 1304 Camry i 1009 Highlanderów – oba modele są dostępne w Polsce wyłącznie w wersji hybrydowej.

Począwszy od 2004 roku, kiedy w Polsce zadebiutował Prius, aż do czerwca 2022 roku, gdy w salonach można wybierać spośród 7 hybrydowych modeli, polscy klienci kupili łącznie 178.448 hybryd Toyoty. Najwięcej hybrydowych samochodów, jakie opuściły salony marki, nosi znaczek Corolli (45.961 egz.). Drugie miejsce zajmuje Toyota C-HR (36.872 egz.), trzecie RAV4 (35.654 egz.), a czwarte Yaris (23.441 egz.).