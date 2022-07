Ciekawostki Moto.pl: Saga sportowych VW cz. 1 - Karmann Ghia

VW Garbus, czy raczej Volkswagen gdyż do roku 1968 była to oficjalna nazwa tego modelu, łączona z oznaczeniem silnika, był produkowany od roku 1946. W roku 1948 wyprodukowano 20 000 tych modeli. Wtedy to, w roku 1948, dyrektor fabryki Heinrich Nordhoff, zlecił firmie Joseph Hebmüller w Wülfrath zbudowanie trzech prototypów kabrioletów na bazie Volkswagena. W tym samym czasie, 1 lipca 1949, firma Karmann zaprezentowała w Osnabrück otwarty wariant karoserii i to ona stała się producentem tych modeli. Tak rozpoczęła się współpraca firmy Karmann i VW.

W roku 1951 Wilhelm Karmann i Heinrich Nordhoff, po raz pierwszy rozmawiali o zbudowaniu sportowego coupé na bazie Garbusa. Projekty, które powstały w Osnabrück miały przód bardzo podobny do tego z Garbusa, podczas gdy tylna część miała już swoje charakterystyczne cechy coupé.

Przełomem był jednak rok 1953. Wtedy to Luigi Segre z firmy Carozzeria Ghia zaprezentował w Turynie prototyp, który wywołał u Wilhelma Karmanna euforię. 16 listopada 1953 roku przedstawił ten projekt szefowi VW Nordhoffowi i obaj tego samego dnia zdecydowali się na rozpoczęcie produkcji seryjnej.

Faktycznie, linia nadwozia Karmann-Ghia ma jednak kilku ojców, których udziałów nie można już dziś jednoznacznie określić. Przez długi czas za projektanta Karmann-Ghia uważany był wprawdzie Luigi Segre, ale model zaprojektowali Felice Mario Boano i jego syn Gian Paolo. Podstawą ich pracy był prototyp zbudowany wcześniej przez Ghia dla Chryslera w USA.

Tak czy inaczej, projekt firmy Carozzeria Ghia został zaakceptowany jako sportowe oblicze Volkswagena

Typ 14 Gosposia Porsche

14 lipca 1955 VW Karmann-Ghia Coupé został zaprezentowany dealerom i dziennikarzom, a w następnym miesiącu rozpoczęła się seryjna produkcja modelu oznaczonego jako Typ 14. Powstał on na bazie Volkswagena Garbusa z silnikiem boxer 1200 ccm o mocy 30 KM i rozwijał prędkość 118 km/h.

Opinie o modelu były diametralnie różne. Jedni zachwycali się lekkością włoskiego stylu, a inni wręcz pisali o „parodii szybkiego samochodu", czy określali model jako „gospodyni domowa Porsche".

W roku 1957 na targach samochodowych IAA zaprezentowany został kabriolet Karmann-Ghia i od 1 listopada 1957 rozpoczęto jego produkcję.

Samochód został doskonale przyjęty zarówno na rynku Europejskim i na rynkach zagranicznych. W efekcie, w roku 1960 Karmann otwarł fabrykę w Brazylii, gdzie pod koniec 1960 rozpoczęła się produkcja.'

Typ 34, czyli Duży Karmann

Kolejnym ważnym wydarzeniem był zaprezentowany w roku 1961, podczas salonu samochodowego IAA, „Duży Karmann-Ghia" (Typ 34).

Warto tutaj wskazać co oznaczają modele Typ14 i Typ 34. Jak wspomniano powyżej Volkswagen nie miał do roku 1968 określenia modeli. Typ 1 było to Garbus, Typ 2 – Transporter, a Typ 3 – model, znany jako VW 1500/1600. Stąd też pierwsza cyfra określa na jakie płycie podłogowej zbudowano daną wersję dalsze cyfry oznaczały określenie coupé/kabrio oraz czy kierownica jest z lewej czy prawej strony (np. Typ 144).

Wracając do wspomnianego Karmanna Typ 34, to wszedł on do produkcji seryjnej 1 września 1961. Wyposażony był w silnik 45 KM i osiągał prędkość 137 km/h. Równocześnie z wersją coupé zaprezentowano podczas IAA model kabrio. Niestety nigdy wersja kabrio nie trafiła do produkcji.

Duży Karmann był dość drogi. Cena 8750 DM była jak na tamte czasy bardzo wysoka i pomimo późniejszej obniżki o 450 DM (dla porównania, Typ 14 z silnikiem 34 KM kosztował 6935 DM), model nie przyjął się na rynku.

W sierpniu 1963 Typ 34 otrzymał silnik 1500 S o mocy 54 KM, dzięki czemu osiągał prędkość maksymalną 150 km/h i przyspieszał od 0 do 100 km/h w 18 s.

Niestety nic to nie dało. W czerwcu 1969 zaprzestano produkcji Typu 34 po wyprodukowaniu 42 505 egzemplarzy. Warto zauważyć, że przez cały okres produkcji, duży Karmann był najdroższym i najszybszym samochodem osobowym w gamie VW.

Mały Karmann ma się dobrze

Mały Karmann był jednak nadal produkowany i dopiero, gdy na rynek wszedł następca modelu – VW Scirocco – produkcja Karmann-Ghia skończyła się 31 lipca 1975.

W Brazylii produkcję małego Karmanna zakończono wprawdzie w roku 1972, ale do roku 1976 był wytwarzany model TC, którego produkcję rozpoczęto w roku 1970. Był to jednak pojazd większy, wytwarzany na płycie Typ3.

Ogółem wyprodukowano

Typ 14 coupé 385.803

Typ 14 kabriolet 81.053

Typ 34 coupé 42,505

Typ TC 18.119

Trzeba przyznać, że auto odniosło sukces. Mimo niszowego segmentu, w latach 1964-1970 produkowano ponad 30 000 pojazdów rocznie. Aż 61 procent model (271.736 pojazdów) zostało sprzedanych przez VW w USA.