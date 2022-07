10 lat hybrydowego Yarisa. Od ciekawostki do głównego napędu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Obecnie hybrydy stanowią dużą część sprzedaży tej marki. Jednak nie byłoby to możliwe bez wprowadzenia 10 lat temu Yarisa w takiej właśnie odmianie, który określił kierunek i spopularyzował hybrydy u tego producenta.

Yaris Hybrid zadebiutował w czerwcu 2012 r. Był to pierwszy samochód z segmentu B z pełnym napędem hybrydowym, czyli zdolny do poruszania się w bezemisyjnym trybie elektrycznym bez ładowania baterii z zewnętrznego źródła. Na europejskim, w tym polskim rynku dołączył do Priusa i Aurisa Hybrid.

W pierwszym roku polskie salony sprzedały 289 sztuk tego modelu, natomiast w 2021 r. sprzedano Yarisów Hybrid już 5076 Yarisów, czyli 17,5 razy więcej niż w 2012 roku.

Niecałe 300 hybryd sprzedane w roku premiery stanowiło niewielki ułamek całkowitej sprzedaży Yarisa – dla porównania w 2021 roku napęd hybrydowy odpowiadał za 37 proc. wszystkich Yarisów, które trafiły do klientów. Natomiast w czerwcu 2012 roku wersje hybrydowe odpowiadały za 21 proc. egzemplarzy Yarisa, które kupili klienci Toyoty.

Hybrydowy Yaris trzeciej generacji napędzany był układem o mocy 100 KM, który składał się z silnika benzynowego 1,5 L 74 KM i 61-konnego silnika elektrycznego. Napęd zawierał również generator, bezstopniową przekładnię planetarną i baterię niklowo-wodorkową. Całość była o 20 proc. mniejsza i lżejsza od napędu w sprzedawanym od 2 lat Aurisie Hybrid. Hybrydowy Yaris przeszedł razem z Yarisem benzynowym dwa faceliftingi w 2014 i 2017 roku.

Obecnie na rynku dostępna jest czwarta generacja Yarisa, która zadebiutowała w 2020 r. w Japonii. Nowy model został zaprojektowany od podstaw na modułowej platformie TNGA-B. W technologii TNGA powstał również napęd hybrydowy, złożony z 3-cylindrowego silnika Hybrid Dynamic Force 1,5 L o mocy 92 KM, silnika elektrycznego 80 KM, generatora, automatycznej przekładni i baterii litowo-jonowej. Łączna moc układu wzrosła do 116 KM, co wystarcza, by rozpędzić Yarisa od 0 do 100 km w 9,7 s.