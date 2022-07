Masz kod 01.05 w prawie jazdy? To znaczy, że jesteś piratem

O prawnych aspektach uprawnień do kierowania pojazdami więcej dowiesz się również z serwisu Gazeta.pl.

Tytuł tego materiału może brzmieć nieco żartobliwie. Chodzi jednak o zwrócenie uwagi kierujących na potężne znaczenie, jakie mają kody wpisane do prawa jazdy. Gdzie można je znaleźć? W rubryce 12. na odwrocie dokumentu. Większość kodów to czterocyfrowe oznaczenia. I to w dużej mierze one określają warunki, pod którymi kierujący ma uprawnienia do kierowania pojazdami.

Skąd biorą się kody w prawie jazdy?

No dobrze, ale może zacznijmy od początku. Skąd się biorą kody w prawie jazdy? To nie kwestia inicjatywy urzędnika wydającego dokument, a w przypadku kodów z grupy 01 raczej wynik zapisów pojawiających się w orzeczeniu lekarskim, które zdobywa kandydat na kierowcę. To lekarz orzecznik musi stwierdzić wadę wzroku i to on za pomocą czterocyfrowego oznaczenia powinien określić jakie konkretnie jest tło tej wady i jakie warunki za kierownicą powinien spełnić kierujący.

Jakie są kody w prawie jazdy z rodziny 01?

Kody z kategorii 01 to zbiór ogólny. Na niego składa się aż sześć kodów precyzujących wadę. Jakie oznaczenia można znaleźć w rubryce 12. prawa jazdy? Oto lista:

01.01 - okulary,

01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e),

01.03 - okulary ochronne,

01.04 - szkła przyciemnione,

01.05 - przepaska na oko,

01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe.

To od kodu 01.05 wziął się tytuł naszego materiału. Ten mówi, że osoba może prowadzić auto, pod warunkiem że ma założoną opaskę na oko.

Kod wskazuje okulary, a kierowca ich nie ma? To jest problem...

Kody w prawie jazdy mają tak naprawdę dwa znaczenia. Po pierwsze stwierdzają jaki jest warunek posiadania uprawnień do kierowania. Dla przykładu, gdy w prawie jazdy pojawia się kod 01.01, w okularach dana osoba może prowadzić, bez nich już nie. I sprawdzenie tej kwestii leży w gestii policjantów wykonujących kontrolę drogową. Co się stanie, gdy kierujący powinien mieć okulary, ale ich nie ma? De facto prowadzi bez wymaganych prawem uprawnień. A to oznacza mandat wynoszący nie mniej niż 1500 zł i sprawę w sądzie. Sędzia musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kod w prawie jazdy to krótsza data ważności dokumentu

Kody w prawie jazdy mają jednak jeszcze jedno znaczenie. Występowanie wady wzroku sprawia, że lekarz orzecznik wystawiający zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia, może skrócić czas jego obowiązywania z 15 lat nawet do roku. Tak drastyczna zmiana terminu obowiązywania zaświadczenia jest jednak aktualna przede wszystkim wtedy, gdy wada wzroku jest naprawdę poważna. Przy wadach lekkich wymagających zastosowania okularów lub szkieł kontaktowych kierowca dostanie orzeczenie ważne 5 lub nawet 10 lat.

Po wygaśnięciu orzeczenia mija data ważności prawa jazdy. W skrócie kierowca przestaje być kierowcą. Aby mógł wrócić na drogi, musi zdobyć nowe orzeczenie lekarskie, a następnie pojawić się w wydziale komunikacji w celu wymiany dokumentu prawa jazdy na nowy.