FORVIA pierwszą firmą motoryzacyjną z celem zerowej emisji netto zatwierdzonym przez SBTi

FORVIA, siódma co do wielkości na świecie firma z branży technologii motoryzacyjnej, stanowiąca połączenie Faurecii i HELLI ogłasza, że jej mapa drogowa dotycząca neutralności CO2 została zatwierdzona przez inicjatywę Science Based Target (SBTi). Faurecia i HELLA deklarują, że osiągną zerową emisję netto do 2045 r. To cel odpowiadający najbardziej ambitnej normie SBTi. Jak dotąd jedynie dwadzieścia firm na świecie uzyskało aprobatę SBTi dla swoich zobowiązań w zakresie zerowej emisyjności.

fot. Forvia