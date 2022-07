Przejechał ponad 1,6 tys. km na baku paliwa. Kierowcy elektryków mogą o tym pomarzyć

Joe Achilles to znany w motoryzacyjnym światku youtuber, a do tego wielki entuzjasta niemieckiej marki. W obliczu rosnących cen paliwa postanowił rzucić wyzwanie w ekonomicznej jeździe. Zatankował swoje wysokoprężne BMW Serii 7 do pełna i ruszył w trasę z Londynu do Madrytu.

REKLAMA

Więcej ciekawostek motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zaplanowana przez niego droga wiodła z brytyjskiej do hiszpańskiej stolicy przez eurotunel, a następnie Francję i Hiszpanię. Cała trasa zajęła kierowcy i pilotowi aż 22,5 godziny. W sumie panowie pokonali 1026 mil (1650 km) na jednym baku. Co ciekawe, po dojechaniu do celu komputer pokładowy BMW pokazywał jeszcze 154 kilometry zasięgu.

Zobacz wideo

Średnie zużycie paliwa podczas całej podróży wyniosło niewiele ponad 4 litry oleju napędowego na 100 kilometrów. To rewelacyjny wynik, zważywszy na to, że jechali dość ciężką limuzyną z 8-biegową skrzynią automatyczną. W filmie opublikowanym na YouTube można poznać szczegóły całej wyprawy. Okazało się, że osiągnięcie tak niskiego zużycia paliwa nie wymagało specjalnych zabiegów czy wyrzeczeń.

2616 kilometrów na jednym baku!

Przez całą drogę jechali z włączoną klimatyzacją, a do tego nie uruchamiali tempomatu, żeby unikać dynamicznych przyspieszeń czy hamowania na zjazdach. Skorzystali za to z ogranicznika ustawionego na 100 km/h, a silnik pracował w trybie Eco.

Wnioski z tego niecodziennego testu są jasne – silniki Diesla nadal mają ogromny potencjał w kwestii ekonomiki jazdy, których nie mogą zaoferować silniki benzynowe czy elektryczne.