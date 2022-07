Coraz mniej czasu na wymianę prawa jazdy. Wiemy, ile to będzie kosztować

Kolejne porady związane z formalną stroną posiadania uprawnień do kierowania pojazdami publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Masz bezterminowe prawo jazdy? No to już niedługo nie będziesz go miał... I nie, to nie jest żart. W Polsce szykuje się kolejna zmiana przepisów. Zmiana, która ma skasować bezterminowe dokumenty na dobre. Kiedy do niej dojdzie i co tak naprawdę oznacza? Zaraz wszystko wyjaśnimy.

Zobacz wideo Kierowca dostawczaka zignorował sygnalizację i wjechał za szlaban. Stracił prawo jazdy

Kiedy zniknie bezterminowe prawo jazdy?

Bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdami nie są wydawane w Polsce od 19 stycznia 2013 roku. Od tego momentu prawo jazdy nie może być wystawione z dłuższą datą ważności niż 15 lat. Powód? Nie ma czegoś takiego jak bezterminowe badanie lekarskie. Orzeczenia są teraz wyłącznie terminowe. I choć dziś kierowca, który zdobył uprawnienia przed 2013 rokiem może patrzeć z wyższością na innych kierujących, zmieni się to między rokiem 2028 a 2033. Uśmiech wyższości zniknie na dobre, tak jak bezterminowe prawo jazdy.

Prawo nie działa wstecz? No chyba w tym przypadku jednak tak...

No dobrze, skoro podstawową zasadą prawa jest to, że przepisy nie działają wstecz, czemu bezterminowe prawa jazdy mogą zniknąć na podstawie późniejszych nowelizacji? Bo legislatorzy zastosowali prawny fortel. Oni nie zlikwidują bezterminowych uprawnień. Oni zlikwidują jedynie bezterminowe dokumenty. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że choć obecny posiadacz bezterminowego prawa jazdy po roku 2033 dostanie terminowe, orzeczenie lekarskie nadal będzie obowiązywać na zawsze. W skrócie dokument dostanie maksymalny czas ważności (tj. 15 lat), a do jego wymiany wystarczy nowe zdjęcie.

Dla porównania kierowca posiadający terminowe prawo jazdy po minięciu daty zapisanej na dokumencie będzie musiał dostarczyć i zdjęcie, i orzeczenie lekarskie dopuszczające go do dalszego prowadzenia pojazdów.

Polskie prawo jazdy dla Ukraińców. Czy zagraniczny dokument można wymienić na polski, a może wręcz trzeba? Wyjaśniamy

Ile kosztuje wydanie nowego prawa jazdy?

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? W przypadku dokumentu obecnie bezterminowego kierujący musi zapłacić dokładnie 100,50 zł w wydziale komunikacji. To opłata za nowy dokument i opłatę ewidencyjną. Na tym jednak koszty nie kończą się. Konieczne jest też wykonanie aktualnego zdjęcia. To powinno kosztować jakieś 30 zł.

Posiadacz bezterminowego prawa jazdy i tak oszczędza 200 zł. Tyle kosztuje obecnie badanie lekarskie wykonane przez lekarza orzecznika.

Czy można nie wymienić bezterminowego prawa jazdy?

Na koniec jeszcze jedna, ale bardzo kluczowa kwestia. Oczywiście kierowca może postanowić się zbuntować i do końca roku 2033 nie wymienić bezterminowego prawa jazdy na terminowe. Tyle że w ten sposób sam sobie zaszkodzi. Po grudniu roku 2033 wszystkie bezterminowe prawa jazdy z mocy ustawy tracą ważność. W skrócie, kierujący nie będzie mógł zasiąść za kółkiem. A jeżeli poprowadzi auto i zostanie zatrzymany do kontroli, będzie traktowany jak osoba jadąca bez wymaganych prawem uprawnień.