Darmowe przejazdy autostradami w wakacje. Jest tylko jeden haczyk

"Autostrada do elektromobilności" to projekt zorganizowany przez EV Klub Polska przy współpracy firm Autopay World oraz Wallbox. Jest to już druga edycja wakacyjnej akcji. W Ubiegłym roku kierowcy wykonali blisko 4 tys. darmowych przejazdów po polskich autostradach o łącznej długości ponad 160 tys. km. Dzięki tej akcji przyczynili się do obniżenia emisji CO2 o ponad 16 ton.

Aktualna edycja potrwa od 4 lipca do końca sierpnia. Akcja jest skierowana do wszystkich użytkowników samochodów elektrycznych, którzy są członkami EV Klub Polska lub zdecydują się dołączyć do tego stowarzyszenia. Promocja nie dotyczy samochodów hybrydowych ani hybryd typu plug-in.

Żeby się zarejestrować trzeba wejść na stronę EV Klub Polska i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po pozytywnej weryfikacji każdy z użytkowników otrzyma link do aplikacji Autopay, która pozwoli skorzystać z pięciu darmowych przejazdów na następujących odcinkach:

autostrada A1 (Toruń-Gdańsk),

autostrada A2 (Konin-Stryków),

autostrada A4 (Wrocław-Sośnica i Kraków-Katowice).

Na odcinkach autostrad objętych systemem videotollingu (A1 Gdańsk-Kraków i A4 Katowice-Kraków) kierowca nie musi nic robić. Wystarczy, że podjedzie do bramki, a kamera po przeczytaniu numeru rejestracyjnego automatycznie otworzy szlaban. Na odcinkach, gdzie funkacjonuje system e-TOLL (A4 Wrocław-Sośnica oraz A2 Konin-Stryków), trzeba mieć włączoną aplikację Autopay, żeby płatność za przejazd została prawidłowo naliczona. Możliwość darmowego przejazdu płatnymi odcinkami autostrady to za każdym razem kilkadziesiąt złotych oszczędności.

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku akcja będzie się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem niż w poprzednich latach.