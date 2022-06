Przy takich temperaturach na asfalcie pojawiają się miraże. Kierowca musi uważać

Więcej ciekawostek związanych z działaniem upałów na drogach znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Miraż, czyli tajemnicze zjawisko, które może się pojawić na drodze latem i które bez wątpienia nie powinno być bagatelizowane. Bo choć może się kojarzyć z fatamorganą – tak humorystycznie przedstawianą w wielu filmach, w prawdziwym życiu powoduje realne zagrożenie wypadkiem.

Tysiące twarzy, setki miraży... Nie zobaczysz czegoś, co jest!

Ale może od początku. Czym tak właściwie jest miraż dolny? To nic innego jak powstanie iluzorycznego obrazu zaraz nad horyzontem. Przyczyną tego zjawiska są turbulencje wynikające z działania dwóch czynników – wysokiej temperatury kumulującej się nad powierzchnią asfaltu (sama droga może się rozgrzać nawet do 50 czy 60 stopni Celsjusza) oraz z załamania promieni słonecznych w powietrzu o różnej gęstości. I te turbulencje zakrzywiają obraz – sprawiają, że albo kierowca widzi coś czego nie ma, albo co gorsze nie widzi czegoś, co jest.

To tworzy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miraż może przykryć np. samochód jadący z naprzeciwka. W efekcie kierowca zdecyduje się na manewr wyprzedzania. W scenariuszu optymistycznym pojazdy będą musiały hamować. W scenariuszu pesymistycznym dojdzie do wypadku.

Nie ma skutecznego sposobu na miraż dolny na drogach. Chociaż nie, jest.

Problem w tym punkcie jest jeden. Nie ma doskonałej metody likwidowania efektu mirażu i trzeba to powiedzieć głośno. Nie da się przecież zamontować systemu chłodzenia na wszystkich drogach... A to prowadzi nas do innego pojęcia – stanowiącego tak naprawdę podstawę prawa o ruchu drogowym. Kierujący w czasie jazdy w okresie upałów musi zachować szczególną ostrożność. Powinien uważnie obserwować drogę, lepiej planować manewry i identyfikować ewentualne przeszkody.

I choć kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność tak naprawdę zawsze i wszędzie, w czasie upałów nie jest to takie oczywiste. W końcu warunki drogowe są idealne. Asfalt jest suchy, przyczepność maksymalnie wysoka, a widoczność dobra. To jednak tylko pozory...

Miraż dolny zagraża na drogach. Górny daje efektowny obraz

Na koniec mamy pewną ciekawostkę. Opowiedzieliśmy o mirażu dolnym. Warto jednak wiedzieć, że występuje też coś takiego jak miraż górny. W tym przypadku kumulacja gorącego powietrza pojawia się mniej więcej na wysokości wzroku. Miraż górny najczęściej pojawia się nad morzem i daje charakterystyczny objaw. Powoduje złudzenie statków pływających niejako nad powierzchnią wody.