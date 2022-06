Clarkson, Hammond i May w Gdańsku. Kręcą w Polsce kolejne odcinki "The Grand Tour"?

Wizyta takich motoryzacyjnych osobistości nie mogła przejść bez echa. Od wczoraj na portalu Reddit oraz w lokalnych, trójmiejskich mediach pojawiają się coraz nowsze, ale nadal bardzo zdawkowe doniesienia na temat niezapowiedzianej wcześniej wizyty.

Jeden z użytkowników zdradził „potwierdzone informacje", że ekipa wyprodukuje dwa odcinki specjalne: jeden z nich odbędzie się w Polsce, a drugi w Skandynawii.

Na jednym z portali pojawiły się zdjęcia prezentujące trójkę prezenterów przy terminalu promowym w Gdyni. Inne zdjęcia pochodzą już z gdańskich ulic. Panowie przemieszczają się nad morzem rzadko spotykanymi samochodami.

W sieci pojawiło się mnóstwo zdjęć z wizyty w Trójmieście. Na jednym z profili na Instagramie zostało opublikowane zdjęcie z fanem. Popularny "Chomik" przemieszczał się po gdańskich ulicach za kierownicą dość specyficznego samochodu Chevroleta SSR. To rzadko spotykany samochód na polskich drogach. Jeremy Clarkson wybrał jeszcze bardziej udziwnioną maszynę. To Misuoka Le-Seyde, samochód wyprodukowany w liczbie 500 egzemplarzy. James May nie odstaje od reszty ekipy. Jego samochód to Crosley Convertible.

Co ciekawe, w najbliższych dniach motoryzacyjni showmani odwiedzą inne polskie miasta. Niektóre źródła mówią, że pojawią się w Poznaniu, Krakowie, Żaganiu, Świebodzinie oraz Pustyni Błędowskiej.

Wszystko wskazuje na to, że szykuje się kolejny, nietuzinkowy odcinek. Fani motoryzacyjnej serii muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ premiera nowego sezonu "The Grand Tour" odbędzie się dopiero za kilka miesięcy.