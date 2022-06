Wprowadzili Rogatą Kartę Rowerową. Bez "małego prawa jazdy" grozi nawet 1500 zł mandatu

O przepisach dla użytkowników dróg więcej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Rogata Karta Rowerowa? Nazwa brzmi delikatnie mówiąc dziwnie. Stoi za nią jednak akcja, której cel jak najbardziej należy ocenić dobrze. Rogata Karta Rowerowa to bowiem nic innego jak program szkolenia i egzaminowania nastolatków na tzw. małe prawo jazdy. Uczniowie w jego ramach dostaną materiały do nauki, mogą skorzystać ze szkoleń i wreszcie zgłosić się na egzamin na kartę rowerową. A wszystko za sprawą białostockiego WORD-u i partnerstwa z zarządem województwa podlaskiego.

Słowo "rogata" w tym przypadku to po prostu nawiązanie do pikselowanego Żubra, którego logo jest znakiem rozpoznawczym samorządu województwa podlaskiego.

Nastolatek bez karty rowerowej? Mandat to 1500 zł

Skąd pomysł na akcję "Rogata Karta Rowerowa"? Koncepcja jest dość prosta. Na mocy zmiany przepisów, która weszła w życie w roku 2021, każdego dziecko, które ukończyło 10. rok życia, a jednocześnie chce jeździć po drogach publicznych rowerem, musi posiadać kartę rowerową. Jazda bez niej stanowi wykroczenie. A to jest obwarowane wysoką karą. Art. 94 par. 1a ustawy Kodeks wykroczeń wskazuje, że mandat za ten czyn sięga do 1500 zł. I kara nie jest czysto pozorna. Według informacji białostockiego WORD-u, policjanci zostali zobligowani do sprawdzania uprawnień u osób małoletnich.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku nastolatków mandat za brak uprawnień zapłacą... opiekunowie prawni!

Karta rowerowa nie tylko na rower, ale i hulajnogę elektryczną

Karta rowerowa, wbrew nazwie, uprawnia nie tylko do prowadzenia roweru. Dokument jest również konieczny w sytuacji, w której osoba powyżej 10. roku życia porusza się po drodze publicznej (a więc też np. po ścieżce dla rowerzystów czy chodniku) hulajnogą elektryczną. Poza tym karta rowerowa odgrywa potężną rolę w przypadku ewentualnego zdarzenia drogowego. Jej brak może sprawić, że np. ubezpieczyciel odmówi poszkodowanemu wypłaty odszkodowania. W końcu prowadził pojazd bez wymaganych prawem uprawnień.

Obowiązku posiadania karty rowerowej nie mają dwie grupy osób. Po pierwsze osoby w wieku od 14. roku życia, które zdobyły prawo jazdy kategorii AM. Po drugie osoby w wieku od 18. lat. W takim przypadku do jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną po drodze publicznej uprawnia dowód osobisty.

Czy jazda hulajnogą elektryczną z siodełkiem jest legalna?

Zdawalność na kartę rowerową to 60 proc.

Opowiadając o akcji "Rogata Karta Rowerowa", białostocki WORD pochwalił się również statystykami. O ile przed zmianą przepisów symboliczna ilość dzieci podchodziła do egzaminu na kartę rowerową, o tyle w roku 2021 sytuacja uległa zmianie. Obecnie nawet 50 proc. uczniów podejmuje się tego zadania. Jak wygląda zdawalność? Ta według danych białostockich egzaminatorów sięga jakiś 60 proc. Wynik jest zatem całkiem niezły.

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową?

Egzaminy na kartę rowerową są prowadzone przez WORD-y, ewentualnie organizuje się je w szkołach. Pierwszym jego elementem jest egzamin teoretyczny. Egzaminowany musi odpowiedzieć na 25 pytań. Poprawna odpowiedź udzielona na co najmniej 20 z nich oznacza wynik pozytywny. W czasie części praktycznej egzaminu na kartę rowerową uczeń najpierw musi przygotować rower do jazdy, a następnie wykonuje zadania. Musi pokazać jak reaguje na znaki drogowe, zmienia pas ruchu, wykonuje tzw. ósemkę na placu i pokonuje slalom, przejeżdża przez skrzyżowanie równorzędne oraz hamuje w polu końcowym.

Ile kosztuje wyrobienie karty rowerowej? Koszt egzaminu, wydania karty rowerowej oraz certyfikatu to 100 zł. Kolejne 100 zł muszą zapłacić rodzice dziecka, które postanowi wziąć udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu.