Kierowców czeka odklejanie, a potem przyklejanie. Mandat bez nowej naklejki na szybie

Kolejne tygodnie i miesiące przyniosą kierowcom w Polsce kilka zawirowań. Bo choć już niedługo będą mogli zerwać jedną z naklejek z przedniej szyby pojazdu, w jej miejsce pojawi się inna. A właściwie to już się pojawiła, tyle że dziś przepisy odnoszące się do jej znaczenia są tak jakby... martwe. O co konkretnie chodzi?

Naklejka i strefy czystego transportu. Nowe przepisy od 4 maja

Zacznijmy może od naklejki, która już się pojawiła. Dokładnie od 4 maja 2022 roku w Polsce obowiązuje wzór naklejki uprawniającej samochody do wjazdu do strefy czystego transportu. Zielona wlepka zawiera takie informacje, jak rok produkcji pojazdu, rodzaj paliwa, miejsce nadania i zasięg obowiązywania. I choć wjazd bez niej do SCT może oznaczać nawet 500 zł mandatu, na razie zielona naklejka jest całkowicie martwa. W Polsce nie ma bowiem jeszcze ani jednej strefy czystego transportu.

SCT w różnych miastach to różne... zasady!

Kiedy się pojawią? Tego na razie nie wiadomo. Dla przykładu Kraków czy Warszawa myślą o nich na poważnie, tyle że na razie cały czas mówimy o planach, a nie konkretach. Na pierwsze rozwiązania trzeba będzie zatem pewnie poczekać jakieś kilka do kilkunastu miesięcy. To raz. Dwa władze lokalne mają możliwość dowolnego kształtowania SCT. To oznacza mniej więcej tyle, że np. auta które wjadą do strefy w Warszawie, nie wjadą w Krakowie. Warto zatem dokładnie studiować ewentualne zapisy obowiązujące w konkretnych miastach.

Nowe zasady w Strefach Czystego Transportu. Będą też kary

Zniknie naklejka z numerem rejestracyjnym. Zniknie już 4 września

Zielona naklejka uprawniająca do wjazdu do strefy czystego transportu pojawiła się. Która zatem zniknie? Mowa o tzw. nalepce kontrolnej z numerem rejestracyjnym. Ta zniknie z polskiego porządku prawnego dokładnie 4 września 2022 roku. Od tego dnia nie będą ich wydawać urzędy. Także tego dnia naklejkę w swoich autach mogą zerwać wszyscy inni kierowcy. Co ciekawe, wraz z naklejką zniknie również karta pojazdu. Nie będzie wydawana zarówno autom nowym, jak i używanym sprowadzonym z zagranicy.

Do 4 września 2022 roku brak naklejki oznacza na ogół nawet 500 zł mandatu i odebranie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Jak zerwać nalepkę kontrolną z przedniej szyby?

W tym przypadku sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Powód? Bo naklejki z numerem rejestracyjnym nie jest tak łatwo pozbyć się z przedniej szyby samochodu. Oczywiście stwierdzenie "nie jest łatwo" nie oznacza, że nie będzie to możliwe. Jest możliwe i kierowcy mają swoje sposoby.

Należy podgrzać to miejsce na szybie, w którym została umieszczona – do tego celu można wykorzystać np. suszarkę. Następnie naklejkę warto podważyć za pomocą żyletki i oderwać zdecydowanym ruchem. Czasami po zerwaniu wlepki z numerem rejestracyjnym na szybie pozostają resztki kleju. Pozbyć się ich można przecierając powierzchnię szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do paznokci.