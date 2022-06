Tak teraz będą wyglądały wszystkie Dacie. Nowy znaczek to nie jedyna zmiana

W naszej galerii znajdziecie kilka zdjęć, jakimi pochwalił się dzisiaj rumuński producent. Dacia jest gotowa na rewolucję i zmiany, a nowy wygląd to pierwsze co zauważamy. Zupełnie nowy logotyp trafi do wszystkich samochodów producenta. Od Sandero po Dustera i Joggera. Więcej informacji o premierach w motoryzacji znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Nowe logo i kolory

Nowy logotyp to połączenie liter D oraz C. Emblemat nazywa się Dacia Link i ma symbolizować "więzi zaufania między Dacią a jej klientami". Trafi nie tylko na przód, ale też m.in. na kołpaki kół oraz interfejs systemu multimedialnego. Z kolei z tyłu i na kierownicy nowe Dacie będą miały stylizowany napis "Dacia". Producent i tutaj wyjaśnia jego znaczenie - litery z minimalistycznym designem symbolizują ducha marki, czyli "solidność i to co najważniejsze".

Do palety kolorów zostaną dodane nowe pozycje, a zdecydowanie najważniejszą z nich będzie Lichen Khaki. To właśnie w tym kolorze Dacie pozują do premierowych zdjęć prasowych. Odcień inspirowany jest naturą.

Zmiany w ofercie

Kolejny krok to uproszczenie oferty, by była jak najbardziej przejrzysta. Już niedługo w cennikach pojawią się nowe pozycje:

Essential to wersja najbardziej przystępna. Expression to nowe serce gamy. Journey to wersja najlepiej wyposażona z Extrême, bardziej terenową.

Ile kosztują nowe Dacie?

Weszliśmy na stronę producenta, żeby sprawdzić, jak wycenione będą nowe modele, ale trzeba dać marce jeszcze chwilę. Po przeklikaniu się i próbie wejścia w nowy cennik wyskoczył taki komunikat:

Nowy cennik Dacii fot. zrzut ekranu ze strony producenta

Co oczywiście nie oznacza, że nie da się na stronie znaleźć konkretnych cen. Poniżej wypisaliśmy aktualne wyjściowe ceny. Możliwe, że wraz z uproszczeniem oferty trochę się zmienią: