Też pewnie masz cały zderzak w owadach. Jak je usunąć, żeby nie uszkodzić lakieru?

Porady związane z eksploatacją samochodu znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Upragniona wiosna nadeszła. Przez sezon zimowy kierowcy zapomnieli jednak o jej... wadach. A tą są owady, które podczas jazdy poza miastem potrafią dosłownie oblepić przód samochodu. I co gorsze, pod wpływem wiosennego słońca przysychają, tworząc naprawdę trudną do usunięcia warstwę.

Zobacz wideo Na motospacer po Zakopanem zabrał nas Andrzej Bargiel

Owady ścierane na sucho to zabójstwo dla lakieru!

Usuwanie owadów z nadwozia pojazdu wymaga pamiętania o kilku zasadach. A pierwsza i podstawowa mówi wyraźnie: nie trzyj zbyt mocno szmatką i nigdy nie ścieraj śladów po owadach na sucho. To zabójstwo dla lakieru! Resztki owadów zebrane w szmatce staną się jak drobinki piasku. Podczas każdego ruchu będą powodować powstanie dziesiątek niewielkich rys na nadwoziu. W efekcie mogą sprawić, że na aucie pojawią się koliste zarysowania, który nie da się usunąć bez specjalistycznej ingerencji.

Sposoby domowe, czyli woda, płyn do naczyń i ocet

Skoro owadów nie usuwa się mocno trąc ścierką i na sucho, to jak się ich pozbyć? To pytanie, które zada wielu kierowców. A odpowiedzi na nie może być kilka. W pierwszej kolejności pojawia się arsenał środków, które kierujący ma pod ręką już we własnym domu. Bo skuteczna w usuwaniu owadów powinna okazać się mieszanina wody, płynu do mycia naczyń i odrobiny octu. Kierowca powinien ją rozprowadzić np. na masce, grillu czy zderzaku i odczekać chwilę. Następnie należy ją usunąć za pomocą miękkiej szmatki wykonanej chociażby z mikrofibry.

Żółty pył na twoim samochodzie to nie piach z Sahary. Dobra wiadomość przy myciu

A może usunąć owady specjalnym środkiem?

Kolejnym ze sposobów jest użycie preparatu służącego do usuwania owadów. Ten można kupić w sklepie motoryzacyjnym czy markecie z działem motoryzacyjnym już za jakieś 7 czy 8 zł. Środek rozprowadza się na elementach nadwozia, odczekuje chwilę i ściera. Działa dokładnie tak samo, jak domowa mieszanina. A do tego nadal jest bezpieczny dla lakieru – nie powoduje np. jego odbarwiania.

Po trzecie myjnia bezdotykowa. Pamiętaj o woskowaniu!

Owadów z karoserii można się też pozbyć na myjni, w tym bezdotykowej. Tu zasada postępowania jest podobna. Środek myjący należy rozprowadzić na karoserii i odczekać. Po spienieniu rozmiękczy i zneutralizuje zabrudzenia, przez co z łatwością zejdą one z powierzchni lakieru podczas spłukiwania. Specjaliści zalecają, aby nadwozie dodatkowo zabezpieczyć woskiem. To nie tylko nada mu połysku, ale też sprawi że owady będą trudniej przywierały do maski czy zderzaka podczas jazdy.