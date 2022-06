Opony mają wpływ na zużycie paliwa. Jak zaoszczędzić do pół litra na 100 km?

Ekonomiczna jazda wpływa a zużycie paliwa oraz pomaga wydłużyć żywotność opon. Unikanie jazdy na biegu jałowym, wykorzystywanie przerwy w pracy silnika, przewidywanie ruchu drogowego i wstępne rozgrzewanie pojazdu w niskich temperaturach, może obniżyć zużycie paliwa nawet o 20 procent. Eco-driving to unikanie dynamicznego hamowania i przyspieszania, jazda na możliwie najwyższym biegu oraz kontrolowanie otoczenia przed sobą, tak by manewry były wcześniej zaplanowane, a nie chaotyczne.

Ekonomiczny styl jazdy pozwala na dłuższe użytkowanie opon. Pieniądze wydane na opony i regularne dbanie o samochód zwrócą się, ponieważ zużycie paliwa będzie obniżone

- mówi Matti Morri, kierownik ds. technicznej obsługi klienta w Nokian Tyres.

Prawidłowy rozmiar opon

Same opony mają duży wpływ na spalanie. Modele o najmniejszym oporze toczenia, w stosunku do tych o najwyższym, to obniżenie spalania do 7,5 proc. Odpowiednio dopasowane ogumienie do samochodu, to jeden z czynników, który może mieć wpływ na oszczędności podczas tankowania. Prawidłowy rozmiar opony, zgodny z parametrami określonymi przez producenta pojazdu w tabeli danych technicznych, to jeden z czynników wpływających na zużycie paliwa. Przykładowo decyzja o zmianie opon na szersze, będzie oznaczać podwyższone zapotrzebowanie na paliwo.

Zimowe opony w aucie, a grzeje słońce. Kierowco, uważaj na trzy pułapki

Właściwe ciśnienie opon

Równie ważne jest utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w oponach. Warto to robić przynajmniej raz w miesiącu. Zbyt niskie ciśnienie skraca żywotność opony. Prawidłowe ciśnienie ma wpływ na mniejszy opór toczenia i przekłada się na większy zasięg jazdy. Niższe ciśnienie w oponach powoduje, że będzie się ona bardziej uginać i odkształcać, co prowadzi do wzrostu oporów toczenia. Kiedy kierowcę czeka na przykład daleka podróż z rodziną i bagażami, czy transport większego ładunku, warto odpowiednio zadbać o tę ważną kwestię i dostosować ciśnienie do obciążenia.

Prawidłowe ciśnienie opon jest ważne Fot. Nokian Tyres

Klasa opon ma znaczenie

Na opory toczenia ma wpływ także budowa i kształt bieżnika, masa opony czy stawiany opór aerodynamiczny. Porównywanie różnic w efektywności paliwowej (siedmiostopniowa skala od A do G w relacji opory toczenia a spalanie), przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznym hałasie toczenia, ułatwia unijny system etykietowania opon.

Opór toczenia ma ogromny wpływ na zużycie paliwa. Opony klasy A w unijnym systemie etykietowania opon z prawidłowym ciśnieniem mogą zaoszczędzić nawet pół litra paliwa na 100 kilometrów w porównaniu z oponami o najniższych parametrach

- dodaje Matti Morri.

Warto mieć świadomość, że większa oszczędność paliwa oznacza zmniejszenie emisji CO2, co ma pozytywny wpływ na ślad węglowy kierowcy.