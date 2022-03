Zimowe opony w aucie, a grzeje słońce. Kierowco, uważaj na trzy pułapki

Aktualną prognozę pogody znajdziesz na stronie głównej gazety.pl

REKLAMA

Każdy kierowca zdaje sobie sprawę, że jazda na letnich oponach w zimę jest skrajnie niebezpieczna. Grupa tych, którzy wiedzą, że działa to odwrotnie jest mniejsza. Za kierownicą samochodu na zimówkach w słoneczne i naprawdę ciepłe dni trzeba się mieć zawsze na baczności. Auto może się znacznie gorzej prowadzić, a także zaskoczyć kierowcę zupełnie niespodziewanym, nerwowym zachowaniem.

Zobacz wideo Zajechał drogę Grupie Speed. Dostał 5 tys. zł mandatu

Jazda na zimowych oponach w ciepły dzień. Uważaj na:

Znacznie gorzej hamujesz. Zimowa opona przy wysokiej temperaturze to wyraźnie dłuższa droga hamowania. Tym bardziej trzeba więc pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od pojazdu przed nami. W razie nagłej sytuacji będziemy mieli większą szansę na skuteczne wyhamowanie.

Zimowa opona przy wysokiej temperaturze to wyraźnie dłuższa droga hamowania. Tym bardziej trzeba więc pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od pojazdu przed nami. W razie nagłej sytuacji będziemy mieli większą szansę na skuteczne wyhamowanie. Śliska nawierzchnia jest wyjątkowo niebezpieczna . Zimowa opona bardzo dobrze radzi sobie ze śniegiem i lodem, ale już ze stojącą wodą - nie. Musimy się mieć na baczności zwłaszcza, kiedy pada deszcz, jest ślisko, a na drodze są kałuże. Dynamiczne wjechanie w wodę może się bardzo źle skończyć. Zasada jest prosta. Jedziesz na zimowej oponie i pada? Zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność.

. Zimowa opona bardzo dobrze radzi sobie ze śniegiem i lodem, ale już ze stojącą wodą - nie. Musimy się mieć na baczności zwłaszcza, kiedy pada deszcz, jest ślisko, a na drodze są kałuże. Dynamiczne wjechanie w wodę może się bardzo źle skończyć. Zasada jest prosta. Jedziesz na zimowej oponie i pada? Zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Gorsza przyczepność. Nie trzeba wcale jechać bardzo ostro i przekraczać dozwolonej prędkości, żeby zauważyć różnicę w pracy opon. Na rozgrzanym asfalcie zimówka zapewnia znacznie słabszą przyczepność. Co to oznacza? Że wchodząc w zakręt lub łuk normalnie (w ten sam sposób i z tą samą prędkością, co zwykle), nagle możemy się znaleźć w podbramkowej sytuacji, bo będziemy mieli problem z utrzymaniem toru jazdy.

Podsumowanie nie będzie zaskakujące. Gdy jest ciepło, jazda na zimowych oponach wymaga od kierowcy szczególnej ostrożności i zdjęcia nogi z gazu. Zawsze musimy mieć z tyłu głowy, że nasz samochód nie będzie się zachowywał tak jak powinien.

Bawił się w Need for Speed po Krakowie. Dostał 5 tys. zł mandatu

Duże przebiegi na oponie zimowej w ciepłe dni

Jazda na zimowych oponach, kiedy świeci słońce, nie jest też ekonomiczna. Miękka zimowa opona wiosną i latem znacznie szybciej się ściera. Częste jeżdżenie może doprowadzić do szybszej konieczności wymiany ogumienia. Kilka dni nic waszej oponie nie zrobi, ale regularna jazda późną wiosną i latem sprawi, że zedrą się dużo szybciej, niż powinny.

Kiedy zmienić opony na letnie?

Wielu kierowców już ruszyło do wulkanizatorów na zmianę opon. W całej Polsce rzeczywiście zrobiło się bardzo ciepło, ale musicie pamiętać, że będą jeszcze noce i poranki, kiedy zima wróci. Sprawdźcie lepiej prognozy pogody. Jeśli nie pokonujecie codziennie długich tras, to możecie się wstrzymać z wymianą, żeby mieć pewność, że nie wpadniecie rano w jedną z zimowych pułapek. Przy krótkich trasach do domu/pracy/sklepu nic się oponom zimowym nie stanie, to nie jest tak, że nagle się rozpadną po kilku kilometrach. Długie i regularne przebiegi w ciepłe dni rzeczywiście mogą je zniszczyć.