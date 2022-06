Polestar prezentuje pierwszego SUV-a. Dużo będzie dzielił z nowym Volvo XC90

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Polestar to firma córka Volvo. W założeniu mają tworzyć bardziej luksusowe i bardziej sportowe modele. Właśnie zaprezentowano pierwsze zdjęcie ich całkowicie elektrycznego SUV-a – Polestar 3.

Zobacz wideo Ma 455 KM mocy, jest dużym SUV-em i potrafi w ogóle nie spalać benzyny. Poznajcie Volvo XC90 T8 Recharge

W zeszłym roku producent zaprezentował zdjęcie Polestara 3 w wersji zakamuflowanej. Teraz przyszła pora na udostępnienie pierwszego zdjęcia bez kamuflażu. Stylizacja nadchodzącego SUV-a opiera się na czystych powierzchniach, wyrazistych tylnych nadkolach i aerodynamicznej linii dachu.

Przód Polestar 3 ma nowe reflektory LED, otwory wentylacyjne na masce i trójkątne wloty na zderzaku. Auto ma sportową sylwetką i stylowy tył.

Pierwszy SUV Polestara będzie wyposażony w dwa silniki elektryczne, przez co będzie mieć napęd na wszystkie koła i dosyć dużą moc wyjściową. Model ten ma być o wiele mocniejszy niż spokrewniony z nim model XC90 od Volvo.

Hertz odbił się od dna. Teraz z rozmachem inwestuje w elektryki

Według producenta, duża bateria ma zapewnić zasięg ponad 600 km w cyklu WLTP. Polestar 3 docelowo zaoferuje autonomiczne pilotowanie autostrad, dzięki czujnikowi LiDAR firmy Luminar i scentralizowanej mocy obliczeniowej NVIDIA.

Firma zapowiedziała, że przyjmować zamówienia zacznie już w dniu premiery na pierwszych rynkach startowych. Model ma być produkowany w Chinach i Stanach Zjednoczonych od stycznia 2023 r. To właśnie rynek północnoamerykański jest kluczowy dla producenta.

Do końca 2023 roku Polestar ma zamiar rozszerzyć swoją działalność na co najmniej 30 światowych rynków i planuje co roku wprowadzać na rynek nowego elektryka przez kolejne trzy lata. Należą do nich SUV Polestar 3, crossover w stylu coupe Polestar 4 oraz Grand Tourer Polestar 5, które zostały już potwierdzone. Premiera Polestar 3 zaplanowana jest na październik 2022 r.