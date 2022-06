Patrzysz w komórkę i jedziesz na rowerze? Możesz skończyć tak, jak on [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ile razy było tak, że ktoś wziął telefon do ręki podczas jazdy, patrzył w ekran zamiast na drogę i doprowadził do kolizji, stłuczki albo przynajmniej gwałtownego hamowania? Zbyt wiele, problem jest na tyle istotny, że wiele państw z każdym rokiem zaostrza przepisy dotyczące używania telefonów komórkowych podczas jazdy. Doszliśmy nawet do takiej sytuacji, że korzystanie z telefonu w formie nawigacji w niektórych krajach jest zabronione.

Nie dziwi zatem fakt, że także u nas w Polsce nie można korzystać z telefonu, chyba że w połączeniu z zestawem głośnomówiącym.

Jak się jednak okazuje, nie tylko kierowcy samochodów mają problemy z używaniem telefonów podczas jazdy. Pewien rowerzysta z Krakowa otrzymał srogą karę za korzystanie ze swojego urządzenia. Wymierzył ją los, co można obejrzeć na poniższym nagraniu.

Wideo zostało udostępnione przez Radio Kraków, a zostało uchwycone przez kamerę monitoringu. Widać na nim jak rowerzysta trzyma kierownicę lewą ręką, a w prawej trzyma telefon, na którym coś sprawdza, być może drogę dojazdu.

Raptem przed nim pojawia się szlaban. Cyklista był tak skupiony na telefonie, że nie zauważył przeszkody i niemal przeleciał przez nią, dodatkowo uszkadzając szlaban. Gdy oprzytomniał i zrozumiał, co się stało, starał się naprawić szlaban do pozycji wyjściowej. Telefon raczej nie miał tyle szczęścia i można przypuszczać, że będzie musiał kupić nowy.

Po całym zdarzeniu mężczyzna wsiadł ponownie na swój rower, sprawdził, czy wszystko jest w porządku i odjechał z miejsca zdarzenia z lekko nadszarpniętą dumą. Całe szczęście, że tym razem skończyło się tylko na takich stratach.

W polskim prawie za korzystanie z telefonu podczas jazdy samochodem grozi mandat w wysokości 500 zł i 5 punktów karnych. Również piesi korzystający z telefonu podczas wchodzenia na pasy muszą się liczyć z mandatem w wysokości 300 zł.

Jak zatem widać na powyższym przykładzie, korzystanie z telefonu podczas przemieszczania się, może być kosztowne. Często cierpi nie tylko duma, portfel, czy konto punktowe, ale również zdrowie. Dbajmy o nie i nie wierzmy we własną podzielność uwagi.