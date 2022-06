Polacy kupują używany samochód. Im młodsi, tym starszy samochód wybierają

Rosnąca inflacja, coraz wyższe raty kredytów hipotecznych oraz mało optymistyczne perspektywy związane z sytuacją geopolityczną sprawiają, że coraz mniej Polaków myśli o zmianie samochodu na nowszy. Przez pierwsze cztery miesiące tego roku rynek aut używanych zmniejszył się aż o 19 procent - jak wynika ze statystyk rejestracji.

Klienci poszukujący samochodu na rynku wtórnym muszą wybierać spośród ofert ze starszymi egzemplarzami. Przede wszystkim wpływają na to ceny pojazdów, które w ostatnich miesiącach poszły mocno w górę. Do tego dochodzą coraz wyższe ceny paliw oraz innych produktów. Efekt jest taki, że w portfelu pozostaje coraz mniej, a to przekłada się na decyzje zakupowe.

Firma Santander Consumer Multirent zleciła badanie w ramach raportu „Polak kupuje auto używane", żeby lepiej poznać podejście polskich kierowców do zakupu aut używanych. Jak wynika z zebranych danych, Polacy przede wszystkim korzystają z ofert prywatnych sprzedawców – takiej odpowiedzi udzieliło 55 proc. ankietowanych. 17 proc. respondentów skorzystało z usług autkomisów, a tylko 12 proc. wybrało samochód używany u autoryzowanego dilera.

Dane płynące z raportu "Polak kupuje auto używane" rozwiewają wątpliwości. Około 55 proc. ankietowanych w wieku 18-29 lat decyduje się na samochody w wieku 13-15 lat, a nawet starsze. Natomiast pozostałe grupy wiekowe sięgają raczej samochodów mających 10-12 lat.

Polacy najczęściej poszukują samochodu z drugiej ręki przy pomocy serwisów ogłoszeniowych – aż 46 proc. ankietowanych zadeklarowało taką odpowiedź. Z kolei aż 28 proc. osób poszukuje wymarzonego pojazdu wśród znajomych.

Ile samochodów używanych oglądali polscy kierowcy zanim zdecydowali się na zakup? Aż 28 proc. Polaków ogląda 7 i więcej samochodów, a 22 proc. przed zakupem obejrzało 2-3 samochody, natomiast 16 proc. ankietowanych odpowiedziało, że obejrzało do 4 do 6 egzemplarzy. Co ciekawe, 28 proc. respondentów przed zakupem obejrzało tylko jeden konkretny model.