Czy można cieszyć się w więcej osób Defenderem? Tak, teraz można w 8 osób

Pierwsze wzmianki o trzyrzędowym Defenderze pojawiły się jeszcze w zeszłym roku. Ten terenowy wóz stał się bardziej rodzinny i właśnie zadebiutowała ośmioosobowa odmiana.

Land Rover Defender 130, bo tak się nazywa ten model, został wydłużony o 340 mm. Dzięki temu można było dołożyć jeszcze jeden rząd siedzeń i zachować komfort w podróżowaniu. Przynajmniej tak twierdzi producent.

Inżynierowie producenta opracowali podwyższenie tyłu, aby zachować właściwości terenowe, z których słynie ten model. Trzeba było zaprojektować na nowo obudowy tylnych świateł LED, tak aby zachować charakterystyczny profil samochodu.

Nadal można zamontować koło zapasowe na tyle, na które można nałożyć twardą pokrywę w kolorze nadwozia. Do tego w standardzie są relingi dachowe w kolorze Narvik Black. Co się tyczy kolorów, to do dyspozycji zamawiającego są: Hakuba Silver, Fuji White i Yulong White. Jest również pakiet Extended Bright Pack, który dodaje wykończenie w kolorze Ceres Silver Satin, który znaleźć można na 20-calowych felgach, grillu i bocznych błotnikach.

Wewnątrz w trzecim rzędzie można znaleźć podłokietniki, gniazdo USB-C, dodatkowe kanały wentylacyjne czy podgrzewane fotele. Do tego na samym końcu znaleźć można dodatkowy dach panoramiczny, poza tym standardowym w przedniej części pojazdu.

Defender 130 otrzymał również nowy materiał wykończeniowy – fornir drewniany Natural Light Oak. Ma on współgrać z siedzeniami z perforowanej skóry Windsor w kolorze Light Oyster. Przy wyborze tego typu siedzeń górna rolka i obręcze deski rozdzielczej są wykończone w kolorze Lunar – przeciwstawione białym, malowanym proszkowo elementom Cross Car Beam. Perforowana skóra Windsor w kolorze Vintage Tan jest dostępna w całej gamie Defenderów, natomiast modele X-Dynamic mogą być wyposażone w tkaninę Robustec w wykończeniu Duo Tone.

Z przodu Defender 130 wyposażony jest w ekran o rozmiarze 11,4’’. Został on wprowadzony wcześniej w Defenderze 90 i 110.

Co się tyczy napędów, to Defender 130 dostępny jest z sześciocylindrowymi silnikami benzynowymi P300 i P400 z technologią miękkiej hybrydy. Nie zapomniano również o silnikach wysokoprężnych, sześciocylindrowych D250 i D300.

Wersja P300 ma 3.0 l silnik, który dysponuje mocą 300 KM i 470 Nm momentu obrotowego. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,5 s. Wersja P400, ma ten sam silnik, ale dysponuje mocą 400 KM i 550 Nm. On rozpędza się w 6,6 s.

Wersje z dieslem również mają silniki trzylitrowe. D250 generuje 250 KM i 600 Nm, a aby osiągnąć 100 km/h potrzebuje 8,9 s. Natomiast D300 ma 300 KM i 650 Nm oraz potrzebuje 7,5 s.

Każdy Defender 130 jest wyposażony w napęd na wszystkie koła oraz ośmiobiegową skrzynię biegów.

Nie podano cen polskich cen.