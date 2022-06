Otworzono oferty na drogę Domaradz - Iskrzynia. Wpłynęło osiem propozycji

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

GDDKiA poinformowało, że otworzyło oferty na budowę i zaprojektowanie drogi ekspresowej S19 Domaradz – Iskrzynia. Budżet jakim dysponuje instytucja na tę inwestycję to 1.396.026.772,62 zł. W sumie wpłynęło osiem ofert na wykonanie tego zadania, pochodzące od następujących firm:

Mostostal Warszawa – 1.063.251.940,57 zł,

Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret – 1.144.332.960,00 zł,

Budimex – 1.183.978.975,59 zł,

Intercor – 1.205.400.000,00 zł,

Strabag – 1.215.803.308,02 zł,

Mota - Engil – 1.394.332.154,94 zł,

PORR – 1.519.871.640,00 zł,

POLAQUA – 1.676.950.048,29 zł.

Jak zatem widać po powyższych ofertach, sześć z ośmiu z nich mieści się w przedziale cenowym, który przyjęło GDDKiA.

Teraz oferty zostaną sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.).

Powstaną kolejne kilometry trasy S19 Via Carpatia. GDDKiA otworzyła oferty

Inwestycja zakłada wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów oraz osiem wiaduktów drogowych. Zbudowane zostaną także trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty oraz szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m. Powstać mają również MOP-y.

Według planów, prace projektowe i budowlane powinny się zakończyć w przeciągu 39 miesięcy od podpisania umowy.