Kiedy wolno wyprzedzać na przejściu dla pieszych? Kierowcy tego nie wiedzą

Nowy taryfikator mandatów obowiązujący w Polsce od 1 stycznia 2022 roku, nie ma żadnej litości dla kierowców. Osoby, które zdecydują się na wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, powinny się liczyć z wysokim mandatem. Ile on wynosi? Podstawowa stawka to 1500 zł. W skrajnym przypadku i przy zbiegu wykroczeń, kierujący może jednak dostać nawet 6 tys. zł. Wykroczenie oznacza też punkty karne. Na razie jest ich 10. Od września punktów będzie jednak już 15.

Zobacz wideo Zachowanie kierowców przed przejściem dla pieszych w oku policyjnych kamer

Kiedy można legalnie wyprzedzić na pasach?

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych bez wątpienia jest jednym z bardziej niebezpiecznych manewrów. Tworzy realne zagrożenie dla życia osób wchodzących właśnie na pasy. Mimo wszystko jest jeden przypadek, w którym przepisy dopuszczają możliwość wyprzedzenia innego pojazdu na pasach. Opisuje go dość dokładnie art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mówi on o tym, że możliwość taka pojawia się w sytuacji, w której kierowca znajduje się na skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Co oznacza, że ruch jest kierowany? To przede wszystkim dwie sytuacje. Po pierwsze taka, w której na skrzyżowaniu (lub na przejściu) obowiązuje sygnalizacja świetlna. Co ważne, sygnalizacja świetlna musi działać. Niedziałająca sprawia, że ruch nie jest kierowany. Po drugie ruch może być też kierowany przez policjanta.

W tym punkcie warto zrobić jeszcze jedno obostrzenie. Manewr wyprzedzania nie zawsze polega na przejechaniu na przeciwległą stronę jezdni. To też jazda równoległa pojazdów na dwóch pasach ruchu poprowadzonych w tym samym kierunku.

Wyprzedzanie na pasach bez mandatu. Kierowca nadal ma obowiązki!

Wyprzedzenie przed przejściem dla pieszych w sytuacji, w której na skrzyżowaniu działa sygnalizacja świetlna, jest w pełni legalne. Nie grozi też wysokim mandatem karnym. Działanie wyjątku nie oznacza jednak, że kierujący może się zachowywać dowolnie. Nadal działają bowiem pozostałe przepisy, a to oznacza trzypunktową listę obowiązków.

O czym trzeba pamiętać? Obowiązki opisuje art. 24 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W jego głos kierowca musi się upewnić, że ma "odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu, kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania lub kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu".