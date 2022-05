Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Zakazane? Nie zawsze, ale jest warunek

W wielu miejscach na drodze pojawia się linia P-4 zwana też linią podwójną ciągłą. Co ona oznacza? Oddziela od siebie przeciwne kierunki ruchu i wskazuje, że na danym odcinku zabronione jest wykonywanie manewru wyprzedzania. Tylko czy w każdym przypadku? Na szczęście nie. Bo w przeciwnym razie podwójna ciągła musiałaby oznaczać powolną jazdę np. za rowerem lub traktorem. Co ważne, choć przepisy przewidują pewne wyjątki, te nie są bezwarunkowe.

REKLAMA

O przepisach ruchu drogowego piszemy codziennie na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo 2500 zł i 15 punktów karnych dla pirata drogowego w Audi

Jaki pojazd można wyprzedzić na podwójnej ciągłej? Teoretycznie każdy

Kiedy można wyprzedzać na podwójnej ciągłej? Kierowca musi dochować dwóch obowiązków:

powinien zachować szczególną ostrożność,

nie może ani przekroczyć, ani najechać na linię na drodze.

Jakiego użytkownika drogi można wyprzedzać na podwójnej ciągłej? Tak naprawdę każdego - rowerzystę, traktor, pojazd wolnobieżny albo inny samochód. Warunek jest jeden i wskazaliśmy go przed chwilą - należy zmieścić się w jednym pasie ruchu.

Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej - mandat

Tak określony wyjątek sprawia, że w większości przypadków na podwójnej ciągłej da się wyprzedzić wyłącznie rowerzystę - i to też przy szerszym pasie ruchu, bo kierowca powinien zachować od niego metrowy odstęp. Bardzo często kierowcy traktorów zjeżdżają na pobocze, żeby umożliwić innym poprawne i bezpieczne wyprzedzanie nawet przy podwójnej ciągłej.

Ile wynosi mandat za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej? 200 złotych i pięć punktów karnych. Mandat nie został podniesiony przy okazji zaostrzenia taryfikatora.

Wyprzedzam. Czy mogę przekroczyć dozwoloną prędkość?

Podwójna ciągła i… zakaz wyprzedzania.

Są jednak sytuacje, w których na linii podwójnej ciągłej nie można wyprzedzić nawet wtedy, gdy samochód i rowerzysta mieszczą się na jednym pasie ruchu. Kiedy tak się dzieje? Przede wszystkim w czasie dojeżdżania do wierzchołka wzniesienia, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi oraz na skrzyżowaniu - za wyjątkiem ronda.

Czy na podwójną ciągłą można najechać? Tak, ale nie w czasie wyprzedzania. Przepisy dają taką możliwość tylko w sytuacji, w której kierowca zostanie zmuszony do wykonania takiego manewru - wtedy mówimy jednak o omijaniu. Kiedy tak się dzieje? Wtedy gdy inny pojazd zostanie nieprawidłowo zaparkowany przy krawędzi jezdni lub w danym miejscu trwają roboty drogowe, ewentualnie doszło do zdarzenia drogowego - przez co jeden z pasów jest wyłączony z ruchu.

Aktualny taryfikator mandatów na rok 2022. W Polsce doszło do rewolucji

Mandaty za wyprzedzanie w 2022 r.

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:

silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 1000 zł/2000 zł

silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi: 1000 zł/2000 zł

silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 1000 zł/2000 zł

na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim: 1000 zł/2000 zł

przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

określonego znakiem drogowym: 1000 zł/2000 zł

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony: 1000 zł/2000 zł

Podwójne stawki to oczywiście jeszcze pieśń przyszłości. Aktualnie kierowcom grozi tylko ta pierwsza. Druga będzie przeznaczona dla drogowych recydywistów. System podwójnych kar ma wejść w Polsce we wrześniu tego roku. Razem z nowym taryfikatorem punktów karnych.