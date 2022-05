Przejechał przez zamknięte rogatki. Nie zwolnił i dostał wysoki mandat

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Przejazdy kolejowe mają to do siebie, że mogą być bardzo zdradliwe. Co jakiś czas słyszy się o sytuacjach, gdy kierowcy wjeżdżają bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg. W szczególności ma to miejsce, gdy przejazd nie jest pilnowany, a jedynym środkiem zapobiegawczym jest instynkt i dobre nawyki kierowcy. O tyle dziwi poniższy bohater.

Jak to się mówi – jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy. 26-letni kierowca z Torunia miał więcej szczęścia niż rozsądku.

Mężczyzna nie zwracając uwagi na opuszczone półrogatki przejechał z pełną prędkością przez przejazd kolejowy. Doszło do tego na przejeździe w miejscowości Polednie w powiecie świecie.

O zaistniałej sytuacji zostali poinformowani policjanci przez świadka całego zdarzenia. W dalszym toku postępowania funkcjonariuszom udało się dotrzeć do nagrania z monitoringu, dzięki czemu udało się namierzyć nieodpowiedzialnego kierowcę.

Według ustaleń, 26-latek bardzo się spieszył. Ominął auto znajdujące się przed nim nie zwrócił uwagi na sygnalizację świetlną i na wcześniej wspomniane rogatki. Co prawda, pociąg zdążył przejechać, ale to nie znaczyło, że można tak rażąco zignorować elementy zabezpieczające przejazd. Chwilę po tym jak zjechał z przejazdu szlaban zaczął się unosić.

Po ustaleniu danych kierowcy został ukarany mandatem i punktami karnymi.

Należy pamiętać, że na przejazd nie wolno wjeżdżać, gdy rogatki są opuszczone, nie wolno też na niego wjeżdżać, gdy się unoszą lub opadają i jak migają światła sygnalizacji. Za złamanie tych zasad grozi mandat w wysokości 2 tysięcy złotych.

Niestety wielu kierowców ignoruje te przepisy i poza karą pieniężną mogą stracić coś więcej – życie.