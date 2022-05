Kierowco, czy wiesz, że zyskałeś nowe uprawnienia? Odwróć prawo jazdy

Porady związane z uprawnieniami do kierowania pojazdów publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Kierowca, który zdobył uprawnienia do kierowania pojazdami np. dwie dekady temu, otrzymał uprawnienia bezterminowo, a do tego do tej pory nie zmieniał blankietu, może przeżyć prawdziwy szok, gdy zobaczy dokument w nowszej wersji. Powód? W jego prawie jazdy w tabelce umieszczonej w tylnej części nie będzie części uprawnień. To jednak nie oznacza, że dokument traci ważność. To oznacza jedynie, że kierujący powinien poznać nowe kategorie.

Zobacz wideo Białystok. Pościg za 38-latkiem - nietrzeźwym, poszukiwanym i bez uprawnień

W starym prawie jazdy nie ma kat. A2 i AM?

Jeżeli chodzi o "nowe" kategorie prawa jazdy, słowo nowe postanowiliśmy wziąć w cudzysłów. Szczególnie że zmiany w prawie, na mocy których zaczęły obowiązywać w Polsce, pojawiły się w styczniu 2013 roku. O jakich kategoriach mowa? W porządku prawnym właśnie wtedy zaczęły obowiązywać kategorie A2 i AM. I choć stopniowanie uprawnień może być traktowane jako komplikowanie przepisów, tak de facto nie jest. Chodziło bowiem o unormowanie kwestii karty motorowerowej oraz stworzenie kroku pośredniego między kategorią A1 a A.

Analogicznie polscy ustawodawcy postąpili na przełomie XX i XXI wieku, kiedy to pojawiła się kategoria B1, stanowiąca niejako wprowadzenie do kategorii B. Co ciekawe, uprawnienia dawane przez nią również zostały "liftingowane" w roku 2013.

Prawo jazdy kategorii AM: zakres uprawnień i lista pojazdów

W styczniu roku 2013 kategoria AM zastąpiła dotychczasową kartę motorowerową. Takie prawo jazdy można uzyskać już w wieku 14 lat, pod warunkiem wcześniejszego ukończenia szkolenia i zdania egzaminu państwowego. Z kat. AM kierujący uzyskuje uprawnienia do prowadzenia:

motoroweru o pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maksymalna pojazdu nie może przekraczać 45 km/h,

czterokołowca lekkiego o masie własnej do 350 kg i prędkości maksymalnej wynoszącej 45 km/h.

Prawo jazdy kategorii A2: zakres uprawnień i lista pojazdów

Kategoria A2 prawa jazdy ma z kolei stanowić łącznik między funkcjonującymi wcześniej kategoriami A1 i A. Wiekiem uprawniającym do zdobycia uprawnień z kat. A2 jest 18 lat. Co więcej, kandydat na kierowcę musi ukończyć kurs i zdać państwowy egzamin. Pozytywny wynik oznacza otwartą drogę do prowadzenia:

motocykla o mocy wynoszącej maksymalnie 35 kW i stosunku mocy do masy własnej wynoszącym nie więcej niż 0,2kW/kg,

motocykla trójkołowego o mocy wynoszącej nie więcej niż 15kW,

pojazdów określonych dla prawa jazdy kategorii AM.

Brak części kategorii w prawie jazdy. Co to oznacza?

Na koniec możemy jeszcze raz uspokoić kierowców. Posiadanie starego blankietu prawa jazdy nie oznacza, że kierujący stracił uprawnienia czy musi natychmiast wymienić dokument. Fakt ten oznacza jedynie, że dysponuje starym blankietem. Ten zostanie zaktualizowany przez urzędników przy najbliższej okazji – a więc w czasie najbliższej wymiany prawa jazdy.