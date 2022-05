Wyznaczyli termin wielkiej wymiany bezterminowych praw jazdy. Wszyscy muszą to zrobić

Więcej porad związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdów znajdziesz również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Cieszysz się, że masz bezterminowe prawo jazdy? A więc powinieneś wiedzieć, że twoja radość nie potrwa już długo... Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy jest już zaplanowana. Ma konkretną datę. Po tym momencie każdy dokument będzie wydawany z określoną datą ważności. Tak, to bez wątpienia zła informacja. Ma ona jednak również i jaśniejszą stronę. Ale o tej za chwilę.

Zobacz wideo Kierowca dostawczaka zignorował sygnalizację i wjechał za szlaban. Stracił prawo jazdy

Wymiana bezterminowego prawa jazdy w latach 2028-2033

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy na terminowe została zaplanowana w latach 2028 - 2033. Każdy kierujący, który nie wyrobi się z otrzymaniem nowego dokumentu do tego momentu, będzie musiał powstrzymać się od prowadzenia pojazdu. Posiadane przez niego prawo jazdy straci bowiem ważność! To raz. Dwa nowe dokumenty będą wydawane ze z góry określonym okresem ważności. I ten ma wynosić maksymalnie 15 lat. Co 15 lat trzeba będzie zatem składać wniosek o wymianę prawa jazdy.

Prawo jazdy będzie terminowe. Uprawnienia pozostaną bezterminowe!

No dobrze, ale cóż może być dobrego w tej informacji? Warto pamiętać o tym, że terminowy będzie nowy dokument. Uprawnienia pozostaną bezterminowe. To oznacza, że podczas każdorazowej wymiany kierujący będzie musiał dostarczyć zdjęcie i zapłacić 100 zł (a dokładnie 100,50 zł z opłatą ewidencyjną) za nowy blankiet. Nie będzie musiał wykonywać np. badań lekarskich i potwierdzać tego faktu odpowiednim zaświadczeniem. Badania nadal pozostaną bezterminowe.

Wymiana bezterminowych praw jazdy. Po co ten cyrk?

Skoro kierowca wymieniający bezterminowe prawo jazdy na terminowe, nadal zachowuje bezterminowo uprawnienia do kierowania pojazdami, spokojnie można się pokusić o pytanie: po co zatem ten cyrk? Powód jest jeden i dotyczy aspektów identyfikacyjnych. Kierowcy, pamiętający jeszcze prawo jazdy w formie książeczki (które również było wydawane bezterminowo), z pewnością kojarzą jak duży dylemat generowało to czasami policjantom prowadzącym kontrole drogowe. Poniżej jeden z przykładów.

Funkcjonariusze zatrzymywali na drodze 60-latka, ale w jego dokumencie widniało zdjęcia 16-latka (bo w takim wieku zdobył uprawnienia do kierowania). Czasami podobieństwo było mało uderzające, co prawie uniemożliwiało identyfikację. Regularna wymiana dokument wraz z dostarczeniem aktualnego zdjęcia, ma zniwelować takie sytuacje.

Bezterminowe prawo jazdy, czyli dokument sprzed 19 stycznia 2013 r.

Problem z wymianą bezterminowego prawa jazdy mają wyłącznie ci kierujący, którzy zdali egzamin na prawo jazdy przed 19 stycznia 2013 roku. To tego dnia zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia pojazdów zaczęło być wydawane na maksymalnie 15 lat. Co więcej kierujący, którzy uzyskali uprawnienia po tej dacie, podczas wymiany prawa jazdy z uwagi na minięcie okresu ważności, muszą nie tylko zapłacić za nowy dokument i dostarczyć zdjęcie. Są również zobligowani do przedłożenia nowego zaświadczenia lekarskiego. Badanie kosztuje teraz 200 zł.