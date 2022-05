Wyjątkowy Rolls-Royce na zamówienie. Kosztuje 28 mln dolarów i można nim pojechać na piknik

To kolejny kabriolet o nadwoziu w stylu „Boat Tail" stworzony przez brytyjskiego producenta na specjalne zamówienie klienta. Samochód zadebiutuje podczas konkursu elegancji we włoskim Villa d`Este. Auto zostało wyprodukowane na zamówienie klienta jako hołd dla jego ojca i historii rodziny. Inspiracja masą perłową nie jest tutaj przypadkowa, bowiem nawiązuje do działalności jego ojca w branży jubilerskiej.

REKLAMA

Więcej ciekawych samochodów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Rolls-Royce nie ujawnił danych klienta, ale podobno jest to uznany mecenas sztuki z „pokaźną kolekcją klasyków i nowoczesnych samochodów, które są przechowywane w prywatnym muzeum". Cena samochodu jest również objęta tajemnicą. Nieoficjalnie mówi się o kwocie około 28 milionów dolarów.

Lakier inspirowany masą perłową

Każdy szczegół w tym ręcznie produkowanym dziele sztuki jest konsultowany z klientem. Paleta możliwości jest naprawdę ogromna. W tym przypadku proces wyboru koloru nadwozia rozpoczął się od wyboru czterech muszli perłowych z prywatnej kolekcji klienta. Miały być inspiracją dla projektantów. W rezultacie nadwozie jest pokryte jednym z najbardziej złożonych lakierów, jakie kiedykolwiek stworzył Rolls-Royce.

Zobacz wideo

Można powiedzieć krótko, że jest to jasny róż, który zmienia głębię koloru i wygląd w zależności od warunków oświetleniowych. W świecie luksusowej marki określono tę wyjątkową farbę jako „połyskującą mieszankę barwy ostryg i miękkiej róży, z białymi i brązowymi płatkami miki dodającymi wyjątkowej perłowej jakości, która subtelnie zmienia się w różnych warunkach oświetleniowych".

Obramowanie osłony chłodnicy oraz tylna część nadwozia zostały pokryte lakierem w odcieniu koniaku, korespondującym z wnętrzem samochodu. Nie jest to jednak po prostu zwykła farba w takim odcieniu tylko „aluminiowe płatki miki w kolorze brązu i złota pokryte warstwą krystalicznego i mrożonego matowego lakieru bezbarwnego".

Na koniec to, co zwykle nazywamy włóknem węglowym zostało nazwane „włóknem technicznym z tkaną nicią w kolorze różowego złota". Materiał znajduje się w dolnej części nadwozia i nawiązuje do różowozłotego Spirit of Ecstasy.

Zestaw piknikowy pod "pokładem"

Tylna część nadwozia nawiązuje do pokładu najbardziej ekskluzywnych łodzi. Została wykończona fornirem z orzechu królewskiego w ciepłym odcieniu wzbogaconym o „pozłacane prążki o satynowym wykończeniu". Wraz z upływem czasu okleina będzie dojrzewać zbliżając się kolorystycznie do koniakowego wykończenia przedniej maski.

Auto jak kwiat. Rolls-Royce Phantom Orchid to jednorazowe dzieło sztuki

Pokrywa otwierana w stylu motylkowym skrywa parasolkę, dwa krzesełka z włókna węglowego oraz zestaw sztućców i porcelanowych talerzy wraz ze stolikami koktajlowymi. Auto jest wyposażone w sam raz na ekskluzywny piknik.

Kolorystyka wewnątrz samochodu mocno nawiązuje do nadwozia. Znajdziemy tam kombinację koniakowych i ostrygowych odcieni z dużą ilością forniru z orzechowego drewna oraz akcentami z różowego złota. Na desce rozdzielczej i wewnątrz zestawu wskaźników pojawiły się elementy wykonane z masy perłowej. Zegarek zamontowany w desce rozdzielczej pochodzi z prywatnej kolekcji klienta.