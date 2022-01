Auto jak kwiat. Rolls-Royce Phantom Orchid to jednorazowe dzieło sztuki

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Najnowsze, luksusowe wcielenie Phantoma nazywa się Orchid i jest to jednorazowe arcydzieło dla Singapuru. Jest to drugi model dla tego kraju. Wcześniej powstał SG50 Bespoke Rolls-Royce Ghost, który obchodził 50. rocznicę powstania tego kraju.

Narodowy kwiat Singapuru to hybrydowa orchidea znana jako Vanda „Miss Joaquim". Dla Rolls-Royce’a orchidea została wybrana jako inspirujący motyw dla podkreślenia odporności, piękna i siły.

Rolls-Royce wybrał Phantoma z przedłużonym rozstawem osi i pojazd powstawał przez okres dwóch lat. W jego tworzenie zaangażowani byli projektanci, rzemieślnicy i artyści.

To, co wyróżnia Phantoma Orchid, to delikatny projekt kwiatowy zastosowany w kabinie, stworzony ręcznie przez artystkę i projektantkę tekstyliów z Wielkiej Brytanii Helen Amy Murray. Kwiaty, które znalazły się na jedwabiu zostały przykryte szkłem. Całkiem elegancko współgra to z przeszyciami w kolorach Grace White, Havana i Smoke Grey oraz z Dark Olive.

Przy tworzeniu wnętrza pracował również Yohan Benchetrit z działu personalizacji. Stworzył on inspirowane orchideami wstawki na stolikach dla tylnych siedzeń.

Rolls-Royce Phantom Orchid jest pomalowany unikalną farbą zewnętrzną w kolorze arktycznej bieli z odcieniem fioletu. Zauważyć można drobinki szkła, które zapewniają perłowe wykończenie.

Rolls-Royce nie ujawnił ceny modelu.