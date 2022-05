Klienci źli na Teslę. Odbiór ich aut przekładany po osiem razy

Tesla zaprzestała produkcji Modelu X w grudniu 2020 roku, aby móc przygotować się na wprowadzenie na rynek wersji odświeżonej. To nastąpiło już w styczniu 2021 roku, ale pierwsze egzemplarze zaczęły trafiać do klientów dopiero w grudniu. Dodatkowo były to realizacje zamówień wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych. Wiele osób wciąż nie otrzymało swoich Tesli, które zamówione zostały ponad rok temu.

Ponadto, zamówienia na nowe egzemplarze modeli S oraz X zostały w grudniu 2021 roku wstrzymane na rynkach, które nie są priorytetowe dla producenta. Czyli na wszystkich, poza Ameryką Północną. Oznaczało to jedno - Tesla nie wyrabia się z produkcją.

Kilka miesięcy temu, do sytuacji odniósł się na Twitterze Elon Musk. Przyznał, że zaprzestanie produkcji starego modelu X było błędem, kiedy nadal było na niego bardzo duże zapotrzebowanie. Dodał także, że model ten jest ekstremalnie trudny w produkcji oraz że to najbardziej skomplikowany samochód w historii.

Dostawy nowych samochodów wciąż opóźniane

Tesla wciąż przekłada terminy odbioru aut zamówionych przez klientów. Niektórzy z nich, od momentu zamówienia, dostawali informacje o wydłużeniu czasu oczekiwania nawet osiem razy. Teraz wielu klientów zostało poinformowanych, że ich Tesla będzie gotowa między grudniem 2022 roku a kwietniem 2023 roku. To oznacza, że wielu kupców nie zobaczy swoich aut przez ponad 2 lata.

Tesla twierdzi, że problem spowodowany jest opóźnieniami w dostawach podzespołów, choć przyznaje, że wdrożenie zmian produkcyjnych potrzebnych do produkowania nowych modeli trwało dłużej niż zakładano i było trudniejsze, niż się spodziewano.

Problem dotyka także modelu S, który produkowany jest już od 10 lat. Warto jednak wspomnieć, że nie są to najpopularniejsze modele tego producenta. W 2021 roku Tesla dostarczyła do klientów zaledwie 25 tys. egzemplarzy modeli S oraz X. Dla porównania, Model 3 oraz Model Y sprzedały się w liczbie ponad 900 tys. egzemplarzy. Takie wyniki mogą sprawiać, że producent mniej priorytetowo traktuje słabo sprzedające się modele.