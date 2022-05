Fiaty Fullback z rakietami Mistral chronią ukraińskiego nieba. Tworzą mobilne grupy ogniowe

Mobilność podczas działań wojennych jest absolutnie kluczowym tematem. Po oddaniu kilku strzałów z ustalonej pozycji, żołnierze powinni jak najszybciej się ewakuować. Zanim spadnie w ich miejsce grad pocisków wysłanych przez wroga.

Dlatego niecodzienne połączenie Fiata Fullback z rakietami Mistral wydaje się idealnym zestawem. Włoski pickup jest wyposażony w napęd na cztery koła, a do tego łatwo ukryć go pod siatką maskującą podczas takich operacji. To oznacza, że będzie naprawdę trudnym celem do namierzenia przez wroga.

Samochody trafiły w ręce ukraińskiej armii dzięki staraniom fundacji "Come Back Alive", której działalność została zapoczątkowana wkrótce po zajęciu Krymu przez Rosję. Nie jest ona powiązana oficjalnie z rządem Ukrainy, ale od momentu założenia wspiera ukraińskie siły zbrojne, prowadząc zbiórki pieniędzy na zakup niezbędnego wyposażenia dla wojska. Organizacja dostarczyła nowe pickupy, żeby pomóc we wdrożeniu „mobilnych grup ogniowych".

Eksperci wojskowi podkreślają, że umieszczenie zestawu przeciwlotniczego bardzo krótkiego zasięgu na lekkim pojeździe to dobre rozwiązanie, zapewniające wysoką mobilność. Na takim podwoziu można zainstalować nawet zintegrowany zestaw przeciwlotniczy z własnym systemem celowniczym, łącznością, a nawet zasilaniem chłodzenia głowic MANPADS.

Rząd Norwegii oddał w ręce ukraińskiej armii około 100 pocisków Mistral, które pochodzą z zasobów tamtejszej Marynarki Wojennej. Siły ukraińskie używają ich do zwalczania rosyjskich dronów. Źródła donoszą, że ich skuteczność jest bardzo wysoka. Oprócz Norwegii systemy Mistral zostały przekazane również przez Francję.

Rakiety Mistral są naprowadzane na podczerwień i mogą uderzać w cele znajdujące się maksymalnie 5-7 km od miejsca wystrzału (w zależności od wersji). System nie może być odpalany z ramienia i wymaga ustawienia na specjalnym stanowisku ogniowym, które może być zainstalowane np. w przestrzeni bagażowej pickupa.