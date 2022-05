Luki w nowym taryfikatorze mandatów. Za co wciąż zapłacimy za mało?

Więcej na temat systemu karania kierowców w Polsce opowiadamy w serwisie Gazeta.pl.

Rząd o nowych wysokościach kar dla kierowców mówił od kilku lat. I choć czasu na przygotowanie zmodyfikowanego taryfikatora było aż nadto, okazało się że w praktyce nowe zapisy ponownie chyba powstały w pośpiechu. A taktykę pisania prawa "za pięć dwunasta" widać w pewnym braku konsekwencji, który jest wyraźnie wyczuwalny w nowych karach dla kierowców. I przykładów takiego stanu rzeczy nie brakuje.

Niekonsekwentne mandaty? Te dotyczą m.in. wyprzedzania i przejazdów

Rządzący bardzo dużo mówili o wyraźnych podwyżkach mandatów za wyprzedzanie. I tak, mieli w tym punkcie sporo racji. Bo naruszenie zakazu wyprzedzania wyrażonego znakiem drogowym oznacza 1000 zł mandatu i 5 punktów karnych. I być może sankcja byłaby w stanie odstraszyć kierowców, gdyby nie fakt że nie została przygotowana wystarczająco wszechstronnie. Wyprzedzanie na zakazie oznacza 1000 zł, ale już wyprzedzanie na podwójnej ciągłej bez zakazu jest obwarowane karą wynoszącą tylko 200 zł. Czemu? Tego nie wiemy...

Kolejny przykład? No to może przejdźmy do przejazdów kolejowych. Za wjechanie na przejazd w sytuacji, w której rozpoczęło się opuszczanie zapór lub sygnalizator zaczął emitować światło czerwone błyskające, kierowcy grozi mandat o wysokości 2000 zł i 6 punktów karnych. Jeżeli jednak przejazd nie jest strzeżony, a więc nie posiada zapór i sygnalizatora, to zignorowanie znaku "Stop" ustawionego przed torami wiąże się już tylko z 300-złotową grzywną. Kwota jest prawie 7-krotnie niższa, a poziom zagrożenia dokładnie taki sam.

Mandat za spowodowanie kolizji. To ile właściwie wynosi?

Luk można również dostrzec w kwestii nowych kar dla kierowców, którzy spowodowali kolizję. Zapis taryfikatora za niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przewiduje mandat karny przypisany za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększony o 1000 zł i 6 punktów karnych. O ile w przypadku kolizji w czasie wyprzedzania czy wynikającej z braku sygnalizacji manewru problemu nie ma, o tyle nie zawsze wykroczenie stanowiące znamię zagrożenia jest doprecyzowane przez taryfikator. Bo np. wymuszenie pierwszeństwa samo w sobie jest stworzeniem zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego...

Jazda bez tablicy rejestracyjnej - 1500 zł grzywny to nie koniec problemów

A wiecie, że z nowe taryfikatora zniknęła część wykroczeń?

Brak konsekwencji to jednak dopiero pierwszy z problemów związanych z nowym taryfikatorem mandatów. Jeżeli bliżej przyjrzeć się sprawie, dostrzec można jeszcze dwa kłopoty nowego zestawienia kar. Po pierwsze nie brakuje wykroczeń, które po prostu... zniknęły. Nowy taryfikator nie opisuje np. grzywny za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. To jednak jeszcze nie oznacza, że kierowca uniknie mandatu. Bo w tym przypadku rządzący przygotowali funkcjonariuszom pewną furtkę w postaci art. 97 Kodeksu wykroczeń, mówiącego o wykroczeniu przeciwko innym przepisom. A tu kara może sięgnąć nawet 3 tys. zł.

Mandaty za nowe wykroczenia, ale bez... punktów karnych?

Po drugie nowy taryfikator mandatów nie został zgrany w czasie z nowym taryfikatorem punktów karnych. Skutek? Choć w pierwszym z aktów pojawia się np. niezachowanie bezpiecznej odległości w czasie jazdy drogą ekspresową czy autostradą, drugi z aktów takiego wykroczenia nie przewiduje. Zacznie je pewnie przewidywać, ale dopiero po nowelizacji, która ma wejść w życie we wrześniu 2022 roku...