Jazda bez tablicy rejestracyjnej - 1500 zł grzywny to nie koniec problemów

Zbliża się lato, dni są coraz cieplejsze, a to oznacza, że na ulicach zaczyna pojawiać się coraz więcej sportowych samochodów, które sezon zimowy spędziły w garażach. Jaki to ma związek z tematem artykułu? Otóż wiele sportowych modeli nie ma miejsca przeznaczonego na montaż przednich tablic rejestracyjnych. Oznacza to, że właściciel albo musi wykazać się kreatywnością, żeby ją zamontować, albo ryzykować, że spotkanie z policją będzie oznaczać nieprzyjemne konsekwencje.

REKLAMA

Więcej informacji dla kierowców znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Dwie tablice rejestracyjne w samochodzie to obowiązek

Wymagania dotyczące tablic rejestracyjnych zapisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Według jego zapisów, właściciel pojazdu musi umieścić tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych. Wyjątkiem są ciągniki rolnicze, motocykle i motorowery, w których tablice umieszcza się tylko z tyłu.

Co grozi za jazdę bez tablicy rejestracyjnej?

Brak tablic rejestracyjnych jest traktowany na równi z brakiem dopuszczenia pojazdu do ruchu. Kodeks wykroczeń przewiduje w tym przypadku grzywnę w wysokości nie niższej niż 1500 zł. Jeszcze niedawno było to 500 zł. Dodatkowo policja może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować pojazd na badanie techniczne.

Co jeśli samochód nie ma miejsca przeznaczonego na tablice?

Na to pytanie także odpowiada rozporządzenie.

Jeżeli pojazd nie posiada specjalnego miejsca do umocowania tablic rejestracyjnych, to przednią i tylną tablicę rejestracyjną umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy rejestracyjnej - po lewej stronie pojazdu.

Alfa Romeo 159 fot. Alfa Romeo

Tablica rejestracyjna za szybą - czy to zgodne z przepisami?

Wielu kierowców decyduje się na umieszczenie tablic rejestracyjnych za szybą. Policja w tym przypadku raczej nie okaże się bardziej łaskawa, choć przepisy nie są precyzyjne. W przypadku samochodów osobowych mówią one jedynie o wymaganiach dotyczących tylnych tablic. Co ciekawe, przepisy te są bardzo precyzyjne. Określają m.in. możliwe odchylenie tablicy w pionie i poziomie czy jej maksymalną i minimalną wysokość nad ziemią. Brak natomiast wymagań co do przednich tablic rejestracyjnych. Policjant może jednak dojść do wniosku, że tablice umieszczone za szybą nie są dobrze widoczne, a także, że nie są umieszczone z przodu pojazdu. Warto jednak wspomnieć, że jest to w dużej mierze kwestia interpretacji przepisów, które nie są jasne.