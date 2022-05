Miałeś stłuczkę? Rozliczasz się przez ubezpieczyciela? Ten wpis może dużo utrudnić

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zawsze jest ten moment w żywocie naszych samochodów, że trzeba się ich pozbyć z różnych powodów. Jednak, jak się okazuje, może to być utrudnione przez jedną rzecz, która możne znaleźć się w raporcie.

Używanie samochodu jest obwarowane, że coś może mu się stać. Obtarcie, stłuczony reflektor, złamany zderzak. Jeśli uczestniczyliśmy w niegroźnej stłuczce i chcemy naprawić samochód z OC lub AC sprawcy możemy mieć problem z adnotacją, która pokaże się w raporcie o naszych czterech kółkach – Szkoda istotna.

Właśnie ta fraza może odstraszyć potencjalnego przyszłego klienta. Szkoda istotna to nie jest szkoda całkowita. Może to być zwykłe pęknięcie czy rysy, ale nie kwalifikuje tego pojazdu do odbudowy.

Co to właściwie jest Szkoda Istotna w rozumieniu prawa? Jest to: „szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, mająca wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd do dodatkowego badania technicznego. Szkoda istotna, stwierdzana będzie przez zakłady ubezpieczeń lub przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), które będą zobowiązane do przekazywania do CEP informacji o tych szkodach."

Nie ma informacji o wysokości szkody. Jednak adnotacja może poważnie utrudnić odsprzedaż auta.

Jak się bronić by klient nie uznał nas za oszusta? Najlepiej zrobić zdjęcia uszkodzenia i trzymać wszystkie papiery dotyczące szkody. Wszystko po to, aby można było łatwo i szybko wytłumaczyć co się stało.

Trzeba pamiętać: Szkoda Istotna to nie Szkoda Całkowita.