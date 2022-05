Zaciskanie pasa z normami spalin. Parlament Europejski poparł nowe normy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła nową normę emisji spalin dla samochodów osobowych i dostawczych. Co za tym idzie w 2035 r. nie będzie można kupić nowego samochodu spalinowego. Przynajmniej w Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają za zadanie zachęcać do jeszcze większej produkcji pojazdów bezemisyjnych. Według urzędników, ma to napędzić sektor motoryzacyjny do jeszcze większych starań w celu zlikwidowania emisji. Ma to również dawać możliwość nowych inwestycji przez producentów.

Wcześniej Komisja Europejska w ramach pakietu „Fit for 55" przedstawiła wniosek by zaostrzyć normy emisji spalin, do obniżenia średniej emisji o 100 proc. w 2035 r. w porównaniu do 2021 r. Z tego powodu żaden nowy samochód nie będzie mógł mieć silnika spalinowego.

Oczywiście nowe zaostrzenia wiążą się z nowymi inwestycjami, ale producenci przerzucą na klientów koszty innowacji.