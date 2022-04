Stare diesle nie wjadą do centrum Warszawy. Miasto podejmie działania jeszcze w tym roku

Centrum Warszawy nie dla starych samochodów z silnikiem Diesla - miasto rozpoczyna prace nad Strefą Czystego Transportu. Ma być wdrażana w latach 2023-24. Wiceprezydent Warszawy już apeluje do mieszkańców, aby nie kupowali starych diesli.

REKLAMA

Mając te dane, którymi dysponujemy, mogę z całą pewnością powiedzieć: warszawiacy nie kupujcie starych diesli. One nas trują!

- mówi Michał Olszewski.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

A o jakie dane chodzi?

Chodzi raport TRUE (The Real Urban Emissions Initiative), który już na wstępie informuje, że pojazdy silnikowe są istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń w Warszawie i przyczyniają się do problemów z jakością powietrza. To wniosek, do którego nie potrzeba szczegółowych badań, ale dzięki nim możemy przyjrzeć się twardym danym.

Koniec z samochodami spalinowymi. BYD idzie w elektryki

W badaniu przeanalizowano ponad 220 tys. pomiarów z prawie 148 tys. pojazdów. Dane zbierano od 24 września do 9 października 2020 roku w sześciu różnych lokalizacjach Warszawy (m.in. na ulicy Puławskiej, Marywilskiej czy alei Prymasa Tysiąclecia). W ramach badania jakość spalin była kojarzona z numerem rejestracyjnym badanego pojazdu, aby dowiedzieć się, jaka grupa aut szkodzi powietrzu najbardziej.

Co pokazały wyniki?

Samochody z silnikiem Diesla spełniające wymagania normy Euro 5 i niższe odpowiadały za 45 proc. całkowitej emisji NOx (tlenków azotu), chociaż stanowiły mniej niż 20 procent badanych aut.

całkowitej emisji NOx (tlenków azotu), chociaż stanowiły mniej niż 20 procent badanych aut. Samochody z silnikami Diesla według norm Euro 3 i Euro 4 odpowiadały również za ponad 50 proc. całkowitej emisji PM (pyłów zawieszonych), podczas gdy stanowiły jedynie 10 procent aut.

całkowitej emisji PM (pyłów zawieszonych), podczas gdy stanowiły jedynie 10 procent aut. Samochody benzynowe spełniające normę Euro 4 lub niższą odpowiadały za ponad 50 proc. emisji CO i 45 proc. emisji HC, stanowiąc jednocześnie mniej niż 20 proc. floty.

Badania pokazują to, co już wiemy – stare auta, choć jest ich mniej, zatruwają powietrze bardziej niż nowe i trzeba coś z tym zrobić. Zaleca się natychmiastowe wycofanie z ruchu pojazdów certyfikowanych poniżej normy Euro 4, niezależnie od rodzaju paliwa. Pojazdy te mają ponad 15 lat i emitują nieproporcjonalnie dużo zanieczyszczeń w stosunku do ich udziału w ruchu drogowym - podaje raport oraz doradza, aby ograniczeniami objąć także auta spełniające normy Euro 4 i Euro 5 z silnikami o zapłonie samoczynnym.



Do końca tego roku, jako miasto, mamy przedstawić plan Strefy Czystego Transportu. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zrobić. Do końca przyszłego roku powinno powstać pilotażowe wdrożenie, a do końca 2024 roku docelowe wdrożenie. Szczegółowe decyzje podejmą w głosowaniu radni Warszawy

- mówi Tomasz Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w ZDM, odpowiedzialnego za wprowadzenie strefy.