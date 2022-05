Na przejściach dla pieszych wcale nie jest bezpieczniej. Tylko 6 województw poprawiło statystyki

Do rozwiązań mających poprawić bezpieczeństwo ludzi na przejściach dla pieszych ustawodawca wprowadził przepis mówiący o tym, że pieszy zamierzający przekroczyć jezdnię w wyznaczonym do tego miejscu, ma pierwszeństwo przed pojazdem. Czy dzięki tej zmianie w prawie, która cały czas budzi głośne komentarze, bezpieczeństwo pieszych uległo poprawie?

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali dane strony sewik.pl. dotyczące liczby kolizji i wypadków na przejściach dla pieszych (z udziałem pieszych). Okazuje się, że od czerwca do grudnia 2021 r. aż w 10. województwach liczba takich zdarzeń zwiększyła się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Podobny problem dotyczy największych polskich miast.

Kolizje i wypadki drogowe na przejściach dla pieszych Fot. materiały prasowe

Bezpieczniej było tylko w I półroczu 2021 roku

W 2021 roku liczba kolizji i wypadków na przejściach dla pieszych w całej Polsce zmniejszyła się o 9proc. w porównaniu do roku 2020. Bilans ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach także prezentuje się korzystniej. Nie jest to jednak żaden precedens, ponieważ w poprzednich latach policja również notowała spadek liczby takich zdarzeń i to nawet na większą skalę (-21 proc. w 2020 roku). Najprawdopodobniej miała na to wpływ pandemia koronawirusa, w czasie której odnotowano niższe natężenie ruchu.

Pozytywny wynik trudno też łączyć z nowelizacją ustawy. Okazuje się bowiem, że w II półroczu 2021 roku częściej dochodziło do kolizji i wypadków na przejściach dla pieszych niż w tym samym okresie 2022 roku.

Kolizje i wypadki drogowe na przejściach dla pieszych Fot. materiały prasowe

Lepiej tylko w co trzecim województwie

Eksperci rankomat.pl sprawdzili również statystyki dotyczące okresu od wejścia w życie nowych przepisów do końca 2021 roku. Okazuje się, że tylko w 6. województwach odnotowano spadek liczby kolizji i wypadków na przejściach dla pieszych, w porównaniu do tego samego okresu 2020 r. W takim rankingu najgorzej wypada woj. lubelskie (+32 proc.), opolskie (+26 proc.) i wielkopolskie (+25 proc.), a najlepiej warmińsko-mazurskie (-14 proc.). Po uwzględnieniu liczby wszystkich zdarzeń niechlubne pierwsze miejsca przypadły woj. mazowieckiemu.

Wypadki z udziałem pieszych w województwach Fot. materiały prasowe

W których województwach wzrosła liczba kolizji i wypadków drogowych na przejściach dla pieszych Fot. materiały prasowe

Najwięcej zdarzeń ma miejsce w Warszawie

Dane dotyczące kolizji i wypadków po nowelizacji ustawy nie są korzystne także dla większości miast wojewódzkich. W okresie od czerwca do grudnia 2021 roku w Warszawie statystycznie raz dziennie dochodziło do nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem przechodnia na przejściu dla pieszych. W tym mieście stwierdzono 13 proc. wzrost liczby takich zdarzeń w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku.

W których miastach wzrosła liczba kolizji i wypadków drogowych na przejściach dla pieszych Fot. materiały prasowe

Za wcześnie na jednoznaczne wnioski

Analizując powyższe dane, warto pamiętać, że dwa ostatnie lata upłynęły pod znakiem pandemii COVID-19. W niektórych okresach mogło to wpłynąć na zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i w rezultacie obniżenie liczby wypadków. Dotyczy to szczególnie 2020 roku. Poza tym, od wprowadzenia nowych przepisów upłynęło zbyt mało czasu, aby można już było wyciągać jednoznaczne wnioski.

Surowe kary dla kierowców za złamanie przepisów drogowych na przejściu dla pieszych z pewnością przekładają się na bezpieczeństwo przechodniów, ale tylko w pewnym stopniu. Nawet jeśli kierowcy z obawy przed sankcjami bardziej uważają, to trzeba pamiętać, że nie tylko oni są sprawcami wypadków. Często winnymi takich zdarzeń są piesi. Nowelizacja ustawy mogła im dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, co niestety czasami doprowadza do większej nieuwagi podczas przechodzenia przez pasy

– mówi Stefania Stuglik ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.