Wyżyny w Lamborghini. Podano wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale

Obrót włoskiego producenta w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 592 mln euro. Jest to wzrost o 13,3 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Co więcej, zysk operacyjny Lamborghini również wzrósł o 25 proc. – do 178 milionów euro.

W pierwszych trzech miesiącach roku, Lamborghini sprzedało 2539 samochodów. Wzrost ten o 4,8 proc. pozytywnie wpłynął na wyniki finansowe marki.

Jak powiedział dyrektor generalny Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann:

Pierwszy kwartał był najlepszy w historii dla wszystkich głównych wskaźników, zarówno biznesowych, jak i finansowych.

W pierwszym kwartale roku Lamborghini wkroczyło również po raz pierwszy w świat NFT, a także otworzyło szereg nowych salonów, w tym nowy w Sztokholmie, który służy jako drugi diler w Szwecji.

Lamborghini zapowiada, że ich plan działania na najbliższy czas nie ulega zmianie, a założona strategia przynosi rezultaty jakie oczekiwano.