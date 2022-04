Słynny Youtuber wyproszony z toru wyścigowego. Jego samochód przekroczył limit

Lamborghini Huracan to model, który zadebiutował na rynku w 2014 roku. Włoska stajnia co jakiś czas wprowadza specjalne odmiany tego modelu. Jednak egzemplarz należący do brytyjskiego Youtubera to wyjątkowy pojazd.

Wersja STO (Super Trofeo Omologata) to skrzyżowanie samochodu drogowego z wyścigową maszyną do jazdy po torze. Można nim wyjechać na kilka dynamicznych kółek, a następnie wrócić do domu "na kołach".

Właśnie taki plan miał znany Youtuber Shmee150 wybierając się na legendarny tor Nurburgring. Zabrał swojego Huracana STO wraz z zestawem kamer na słynną północną pętlę, żeby nagrać relację z podróży.

Jednak podczas pierwszego przejazdu okazało się, że wydech w Lamborghini generuje 134 dB hałasu, a maksymalny limit na torze podczas sesji zwanej Touristenfahrten to zaledwie 130 dB. Co ciekawe, samochód przejechał okrążenie w trybie STO, który jest najspokojniejszym ze wszystkich dostępnych.

Youtuber planował porównać przejazd z ustawieniem Trofeo, które jest najlepiej dostosowane do jazdy na torze. Samochód jest wtedy sztywniejszy i głośniejszy, a układ kierowniczy pracuje w trybie wyczynowym. W obu przypadkach za plecami kierowcy ma w ciągłej dyspozycji 5,2-litrowy silnik V10 o maksymalnej mocy 630 koni mechanicznych.

Niestety, zasady jazdy na torze Nurburgring dotyczą wszystkich bez wyjątku. Dlatego Shmee150 wybrał się w okolice toru, żeby pojeździć po publicznych drogach, gdzie nie obowiązują przepisy dotyczące głośności. Co ciekawe, podczas rozmowy obsługa na torze poinformowała, że podobny problem zdarzył się już kilka razy w seryjnych modelach Lamborghini.