Coraz bliżej domknięcia 40 km odcinka S1. Wybrano wykonawców

Jest coraz bliżej domknięcia 40 kilometrowego odcinka trasy S1. GDDKiA poinformowało, że wybrało wykonawcę na zaprojektowanie i wybudowanie fragmentu od Mysłowic do Bierunia.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Budimex. Zdeklarowała się ona przedłużyć gwarancję o 5 lat i skrócić czas realizacji zadania o 3 miesiące. Teraz dokumentacja przetargowa zostanie przekazana do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku kontroli Prezesa UZP, do podpisania umowy mogłoby dojść na przełomie maja i czerwca tego roku. Tym samym wszystkie cztery odcinki od Mysłowic do Bielska-Białej o długości ponad 40 km byłyby na etapie realizacji.

40 km trasy S1 obejmuje fragment od Mysłowic do Bielska-Białej. Wspomniany odcinek obejmuje budowę 10 km?drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bieruń wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa MOP-y: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.?W przetargu?na jego realizację wpłynęło dziesięć ofert.

Pozostałe fragmenty to Bieruń-Oświęcim, Oświęcim-Dankowice i Dankowice-Bielsko-Biała. Na tych odcinkach wybrano już wykonawców i umowy są już podpisane.