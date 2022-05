Jedna litera a zmienia wszystko. Escalade-V to najpotężniejszy i najdroższy Cadillac

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Cadillac Escalade zawsze uchodził za wielkie auto. Jego najnowsza odmiana nie idzie na żadne kompromisy. Wszystko przez literę V po nazwie modelu. Pod maską znalazł się najpotężniejszy silnik V8 jaki Cadillac wyprodukował, zaprojektowano nowe zawieszenie, a wnętrze ocieka luksusem.

Trzyrzędowy SUV będzie oferowany zarówno w wersji standardowej, ale także w odmianie ESV. Ceny zaczynają się od 149.990 dolarów, czyli jest najdroższym seryjnie produkowanym Cadillaciem.

Sam Cadillac nazywa Escalade’a V „najmocniejszym pełnowymiarowym SUV-em w branży". Jednym z powodów, dla których może to zrobić, jest to, że Dodge Durango Hellcat jest już wycofany z produkcji.

Pod maską znalazł się silnik V8 o pojemności 6,2 litra, który przesyła moc na wszystkie koła za pośrednictwem 10-biegowej automatycznej skrzyni biegów. Jest on podobny do silnika Cadillaca CT5-V Blackwing. Auto waży 2820 kg dla modelu standardowego i 2906 kg dla ESV. Silnik generuje 690 KM mocy i 885 Nm momentu obrotowego, co umożliwia przyspieszenie 0-100 km/h w około 4,4 sekundy.

Według Cadillaca nie tylko skrzynia biegów jest specjalnie dostosowana do sportowego charakteru pojazdu, ale także podział momentu obrotowego jest również specyficzny dla modelu. W normalnych warunkach jazdy duży SUV rozdziela moc równo między przednią i tylną oś, zapewniając maksymalną przyczepność. W razie jednak potrzeby Escalade może przesłać aż 67 proc. mocy na tylną oś. Cadillac nie określił jednak dokładnie, w jaki sposób i kiedy SUV dokona takiej wymiany.

Amerykański producent przekazał również pełen zestaw modyfikacji wspierających wraz z tą jednostką napędową. Auto otrzymuje czwartą generację GM Magnetic Ride Control wraz z zawieszeniem Air Ride Adaptive i dodatkowym osprzętem zawieszenia dostępnym wyłącznie w modelu V. Jest również możliwość wyboru trybu jazdy.

Jednak nie tylko samą mocą człowiek żyje. Escalade-V jest również wyposażony w dużą dawkę technologii. Znajdziemy tam zestaw głośnomówiący GM Super Cruise, który będzie opcją. Jednak uwagę bardziej przyciągnie 38’’ ekran 4K, w którym znajduje się 14,2’’ ekran centralny, który wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną do dostarczania dodatkowych informacji, gdy nawigacja jest aktywna.

Z innych rzeczy Escalade-V otrzyma akcenty w kolorze czarnym, ciemnym kasztanowym lub zebry. Fotele w pierwszym rzędzie mają funkcję masażu, a wszystkie trzy rzędy mają tapicerkę ze skóry.

Zadbano również o ścieżkę audio. System składa się z 36 głośników, które są w standardzie. System AKG Studio Reference gwarantuje dźwięk 3D.

Wersja V wyróżnia się zmienioną stylistyką całego nadwozia. Z przodu pojazdu znajduje się czarna kratka Sport Mesh stosowana w innych modelach V. Dodatkowo zmodyfikowano przód i tył, aby wyglądały bardziej atletycznie. Do tego 22-calowe koła, a także wykonane na zamówienie przednie hamulce Brembo z zaciskami hamulcowymi Edge Red. Z tyłu poczwórny wydech.

W salonach Escalade-V ma pojawić się późnym latem. Ma to być limitowany model, ale nie podano, ile sztuk zostanie wyprodukowanych. Szczegółowe ceny zostaną podane bliżej premiery.