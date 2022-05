Znak B-36 - czy dotyczy także chodnika? Kierowcy często o tym nie wiedzą

Znak B-36 - co oznacza?

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się"

REKLAMA

Znak B-36 Zakaz zatrzymywania się

Dotyczy zatrzymania pojazdu, a także kolumn pieszych.

Dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie.

Nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Obowiązuje do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35 (zakaz postoju).

Jeżeli nie jest odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

Więcej porad dotyczących przepisów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Czy znak B-36 dotyczy także chodnika?

Znak B-36 obowiązuje również na chodniku, nawet jeśli nie ma pod nim dodatkowej tabliczki z taką informacją. To dlatego, że znaki drogowe pionowe obowiązują na drodze, na której są umieszczone - tak wynika z rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Choć pozornie mogłoby się wydawać, że chodnik, to nie droga, to Prawo o ruchu drogowym mówi inaczej. Według definicji zawartej w art. 2, droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub rowerzystów. Z tego powodu znak B-36 dotyczy także chodnika, a umieszczenie pod nim dodatkowej tabliczki z taką informacją można uznać jedynie za przypomnienie o tym kierowcom.

Warto podkreślić, że postój za znakiem zakazu zatrzymywania jest dopuszczalny na chodniku na wyznaczonych miejscach postojowych.

Zobacz wideo Materiał promocyjny

Parkowanie na chodniku

Prawo o ruchu drogowym dopuszcza zatrzymanie i postój na chodniku, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony. Mówi o tym art. 47. Jest jednak kilka warunków. Duże znaczenie, ma to, czy pojazd zarejestrowany jest jako samochód osobowy. Jeśli tak, możliwe będzie zaparkowanie czterema kołami na chodniku przy krawędzi jezdni. W innym przypadku (np. samochód ciężarowy o DMC 2,5 tony) możliwe będzie zatrzymanie na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu.

W obu przypadkach spełnione muszą zostać dwa warunki:

Na danym odcinku drogi nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju. Szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

W przypadku zatrzymania na chodniku przednią osią, pojazd nie może tamować ruchu pojazdów na jezdni. Tamowanie należy tutaj rozumieć jako całkowite uniemożliwienie jazdy.